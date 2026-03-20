Largas colas para las rebajas de la indumentaria fallera

Las tiendas de indumentaria tradicional valenciana han iniciado hoy sus rebajas y con ellas han llegado las largas colas ante las tiendas más conocidas de la ciudad, muchas de ellas situadas en la zona centro. Cortes de trajes, aderezos, manteletas, calzado y muchos otros elementos del traje tradicional, tanto de mujer como de hombre, salen a la venta con rebajas de hasta el 50%, lo que supone un importante ahorro para las familias.

Largas colas en las tiendas de telas e indumentaria el primer día después de las Fallas / Fernando Bustamante

Desde primera hora de la mañana, las colas han sido largas en casi todos los establecimientos, que tienen aforo limitado y van dejando pasar al interior del local a medida que se va despejando. Para las tiendas, esta es una fase fundamental de la campaña, tan importante como lo son los meses previos a las Fallas, en los que son las tiendas de confección son las que marcan el paso.

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Aunque los trajes tradicionales se rigen por una normativa más o menos clara, cada año se incorporan nuevas formas y modelos que invitan a la renovación. Además, en los últimos años, sobre todo este último, ha habido un fuerte incremento del censo fallero, que se ha situado en 128.000 personas. En la Ofrenda ya salieron 114.000 falleros, todos ellos, obviamente, debidamente ataviados.