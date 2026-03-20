Madrugones posfallas para renovar el traje de fallera: "a las 7.30 estábamos aquí y ya había gente formando cola" en las rebajas de indumentaria

Aunque se celebran fuera del calendario propiamente dicho, las rebajas de la indumentaria fallera forman parte de los eventos de la fiesta casi con el mismo estatus que la cremà. En realidad, no tanto, pero sí es cierto que los descuentos en las tiendas de ropa y telas de vestidos de fallera atraen a cientos de personas hasta la zona que podría considerarse la meca de la indumetaria: los alrededores de la calle San Vicente en su tramo más central.

Las enormes colas para coger buen sitio han empezado desde bien temprano. Falleros con la batería bajo mínimos pero aún dispuestos a alargar, aunque sea hasta el mediodía, para hacerse con un preciado botín en forma de tela, aderezo o mantilla a mitad de precio.

Este es el caso de Rosa que ha venido desde Carlet acompañando a sus hijas Irene e Isabel. Pertrechadas con sus bolsas del indumentarista Álvaro Moliner enfilaban ya el camino hacia el metro para volver a casa. Pero antes, han dedicado unos minutos a Levante-EMV para explicar que esta mañana "a las 7.30 ya estábamos aquí y ya había gente formando cola", tanto es así que aún han tardado una hora en entrar al establecimiento después de que abriese las puertas.

Escogiendo telas el primer día de rebajas / Fernando Bustamante

En este caso han comprado un par de telas, una para cada una de las jóvenes, ambas en tonos verdes. Los han escogido "porque nos han entrado por el ojo, en realidad, no por moda o tendencia" de hecho, "ha sido un capricho", explicaba Rosa quien confesó que iban a ver la promoción que ha lanzado Moliner de '100 cortes a 100 euros' pero al final han acabado "pecando" y han optado por telas fuera de esos descuentos especiales. Y después de la cremà de su falla de la comisión Fútbol de este municipio de la Ribera ¿tenían en cuerpo para levantarse a las cinco de la mañana? "¡Sí!", han respondido al unísono y sin titubear lo más mínimo.

También con el destino fijado en Álvaro Moliner estaban Jesús y Víctor, pero ellos aún estaban haciendo cola a las puertas de la tienda del pasaje Ripalda. Han venido desde Sueca acompañando a sus parejas que aguardaban turno en el otro establecimiento de Moliner, 'Per a lluir' en el que se venden trajes ya confeccionados. La estrategia estaba marcada: separarse para tener más posibilidades en ambos terrenos. "Venimos a cargar para toda la familia", decía Jesús porque los descuentos llegan hasta el 50 % y "se nota muchísimo". Las telas deseadas ya estaban escogidas "ahora a ver si quedan para poder comprarlas", reía Víctor. Calculaban que el tiempo de espera era de varias horas, así que es posible que a la hora de comer aún estuviesen esperando turno.

Viniendo desde Sueca, la pregunta acerca del lío de los Cercanías que impregnó el inicio de las Fallas era obligatoria. "En los días grandes no hemos venido porque nos hemos quedado en nuestra comisión de Avinguda d'Espanya pero la semana previa tampoco nos acercamos porque solemos venir a la mascletà, pero el follón de los trenes nos echó para atrás", un efecto disuasorio totalmente comprensible.

"Vi la tela en el escaparate hace unos días y fue un flechazo"

Para María Francisca y su hija Susana era la primera vez que venían a las rebajas a comprar indumentaria pero "vine un día a la mascletà, vi la tela en el escaparate y fue un flechazo", explica la joven. Después de pasar por Roa en varias ocasiones pero encontrar la tienda cerrada, este viernes, primer día de rebajas no iban a dejar pasar la ocasión. Ambas son de la falla Corona e incluso Susana fue fallera mayor de la comisión en 2003. Cuenta que tiene dos trajes que conserva con mucho mimo de aquella época y explica que de una falda de fallera de su abuela se hizo un corpiño: "Es un tejido que tiene más de 100 años, de la época de la República y me lo hice hace poquito".

Así que este año tocaba ampliar vestuario para la fiesta y por eso están aquí. "Yo de todas formas le he dicho a mi hija que estas cosas hay que mirarlas con tiempo y paciencia", dice Francisca, quien explica que han aprovechado también para echar un ojo en otras tiendas.

También de València son las hermanas María Jesús y Estrella Rus, ambas de la comisión Malilla - Ingeniero Joaquí Benlloch. Han venido para comprar unas telas en Roa que conformarán un nuevo vestido para Estrella. "Tenemos una amiga que trabaja aquí, Mª Luz, que también es de nuestra falla y cose. La atención que nos dan es exquisita porque además te asesoran", detallan las hermanas. Ellas tampoco siguen tendencias en cuestión de tonalidades, sino que es una cuestión de que "los colores favorezcan".

Noticias relacionadas

"Las que somos falleras y nos gusta renovar, tenemos que aprovechar", dice Estrella quien se ha decantado por una tela blanca con "unos rosetones dorados" que le ha enamorado.