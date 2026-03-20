VÍDEO | La "cremà" de la falla Doctor Olóriz empieza con una explosión
La falla Doctor Olóriz-Arzobispo Fabián y fuero sufrió un percance durante la "cremà" al explotar al entrar en contacto con el fuego, lanzando trozos de "corcho blanco" por los aires
La "cremà" de la falla Doctor Olóriz-Arzobispo Fabián y Fuero ha empezado con susto, después que el monumento haya explotado en el momento de entrar en contacto con el fuego de la traca encargada de hacerlo arder.
El incidente, que se le conoce con el nombre de "la rebentà", se produce ocasionalmente en el momento de quemar una falla cuando la cantidad de explosivo se incorpora como acelerante a la falla sses superior a la ideal o porque las bolsas de ignición no tienen orificios lo suficientemente grandes como para expandirse y no implosionar. De tal manera que, en lugar de prender, lo que hace es estallar, lanzando trozos de corcho blanco en cualquier dirección.
Ninguna persona ha resultado herida, ni siquiera levemente, aunque alguna a alguna pieza de ropa sí que le ha alcanzado alguna pavesa. Ha sido más el susto por lo inesperado.
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