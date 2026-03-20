Los socialistas presentarán una moción para racionalizar el modelo de Fallas: "Se les ha ido de las manos"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha anunciado que el grupo municipal socialista presentará una moción en el próximo pleno municipal para racionalizar el modelo de Fallas que ha impuesto el Partido Popular y el impacto del turismo tras “el caos y colapso” vivido durante las fiestas de 2026 como consecuencia de la falta de planificación del gobierno de María José Catalá. En la moción, ha explicado, los socialistas exigirán que se apruebe la tasa turística que el PP y la propia Catalá derogaron, así como la aplicación de un calendario para evitar el caos de movilidad que ha generado la instalación de carpas autorizadas por el gobierno municipal desde el 4 de marzo.

Sanjuan, que ha comparecido junto a la concejala Nuria Llopis para analizar las Fallas que finalizaron ayer, ha señalado que “hasta la persona más fallera de València es consciente de que al Partido Popular las Fallas se le han ido de las manos” y ha advertido de que lo ocurrido “es el reflejo del colapso de un modelo de ciudad que ha demostrado no ser sostenible”. En este sentido, ha resaltado que este “fracaso del PP” se ha evidenciado en que el propio gobierno municipal haya tenido que rectificar en plenas Fallas y anunciar cambios como el retraso en la instalación de carpas o abriendo la puerta a la tasa turística tras haberla rechazado durante años. “Han pasado de decir que regular era un anatema a verse obligados a asumirlo por su propio fracaso y solo después de que un reconocido empresario de la ciudad haya instado a monetizar la enorme afluencia de turistas”, ha señalado.

“hasta la persona más fallera de València es consciente de que al Partido Popular las Fallas se le han ido de las manos”

El responsable socialista ha denunciado también “la desconexión del Ayuntamiento con la realidad de la ciudad, evidenciada en episodios de descontrol como el desalojo de la plaza del Ayuntamiento durante la ‘Cremà’ o las situaciones de masificación tras grandes eventos sin que el gobierno municipal “haya previsto absolutamente ninguna respuesta”. Asimismo, ha subrayado que el actual modelo turístico que ha implantado Catalá “traslada los costes a todos los vecinos, por lo que ha defendido la implantación de una tasa turística durante todo el año para financiar servicios públicos como limpieza, transporte o seguridad”.

Falta de organización de actos falleros

Por su parte, Nuria Llopis ha incidido en la “falta de organización” como uno de los principales problemas de estas Fallas y ha criticado que se haya planteado un modelo “en el que la fiesta va por separado de la ciudad”. “València no puede estar paralizada durante todo el mes de marzo porque el PP haya decidido que las carpas se instalen el 4 de marzo”, ha afirmado.

“València no puede estar paralizada durante todo el mes de marzo porque el PP haya decidido que las carpas se instalen el 4 de marzo”

La concejala socialista ha señalado como ejemplos de descontrol la instalación anticipada de carpas, las dificultades de movilidad o la masificación en actos como la recogida del Ninot y la Ofrenda, donde se produjeron retrasos de horas y aglomeraciones. “Son imágenes que demuestran que el modelo de fiesta se le está yendo de las manos al PP”, ha indicado.

Noticias relacionadas

Desde el Grupo Socialista han explicado que la moción plantea medidas concretas como la aprobación de una tasa turística anual —con posibilidad de recargo en Fallas—, la elaboración de un calendario regulado para la instalación de carpas y la ocupación del espacio público con churrerías y puestos ambulantes sin ningún tipo de control, así como el refuerzo del control sobre actividades y conductas incívicas. “Gobernar es tomar decisiones y garantizar la convivencia. Si no actuamos ahora, el año que viene estaremos exactamente en la misma situación”, ha concluido Sanjuan.