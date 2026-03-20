Streamers, turistas y familias, prendados de la Mare de Déu

Quienes llevan varias Fallas vividas a las espaldas saben que no hay que menospreciar en absoluto el día después de la Ofrenda. Si bien el desfile ante la Mare de Déu, que este año congregó en total a 114.275 falleros y falleras más 9.000 músicos, es uno de los actos centrales de las fiestas josefinas, el día 19 por la mañana es otro de los momentos quizás no tan predilectos de las comisiones, pero sí del resto del público general.

Ya con la luz del día y la libre circulación de peatones prácticamente instaurada, la mañana de 'resaca' es perfecta para pasear por la plaza de la Virgen para observar de cerca el manto de la Geperudeta y debatir acerca del dibujo de este año. Lo cierto es que las opiniones han sido unánimes sobre el proyecto tan personal que la ilustradora y diseñadora Xenia Magraner ha impreso en el cadafal con los miles de claveles que las comisiones han portado este año: "El 'manto' es molt preciós!", sentenciaba rotunda una mujer mientras observaba a la Virgen.

El rojo brillante que predomina en el vestido floral de la Virgen es uno de los detalles que más han fascinado a los visitantes, pero el mensaje tan poderoso que transmite, la petición del fin de todo tipo de violencia ha conquistado, sin ninguna duda, a todos los que se han acercado a ver de cerca la creación de Magraner.

Cámara o móvil en ristre y pertrechados con una buena chaqueta, que este jueves ha hecho sol, pero el aire era más bien frío, miles de personas circulaban frente a la catedral para comenzar el 'circuito' fallero del día: primero una vuelta por la Virgen, luego aperitivo, mascletà y comida en el centro de la ciudad y en esas estaban Carmen y Amparo, vecinas de Paterna. "El manto es una preciosidad. La madre y el niño de la mano, es que es tan original y ese rojo ... ", comentaba Amparo. "Es un diseño tan diferente que es divino, lo vi ayer en televisión y me encant, peroo es que en vivo es mejor", apuntaba Carmen.

Lluna Clark, la streamer que hizo una promesa

Entre el trasiego de gente que se arremolinaba en el entorno de la Mare de Déu, era muy fácil distinguir algunas comisiones que volvían a visitar la plaza apenas unas horas después de haberlo hecho en la Ofrenda. Una de estas fallas era la de Marqués de Caro - Doctor Chiarri cuya tradición marca hay que hacerse una foto a los pies de la Virgen cuando el manto está completo.

La comisión de Marqués de Caro - Doctor Chiarri posando a los pies de la Virgen. / Marina Falcó

"Este año el diseño me parece muy especial y que es ideal para los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, es un mensaje que debemos escuchar todos", reflexionaba Anna Lluna quien es fallera mayor de esta comisión del barrio del Carmen y además una streamer de gran éxito. Lluna Clark, como se le conoce en redes sociales, suma más de 1,2 millones de seguidores entre sus cuentas de Instagram yTikTok. Esta joven tiene también una historia muy especial como fallera: "estoy muy agradecida a la Virgen por el año tan maravilloso que he tenido como fallera mayor y es que todo esto lo hago por ella, desfilar en la Ofrenda, venir a verla...", contaba emocionada y confesaba además que "yo me apunté a la falla por una promesa que hice y han salido unos días espectaculares".

Anna Lluna, Lluna Clark en redes, es la fallera mayor de Marqués de Caro. / Marina Falcó

Entre fogueres y fallas

Inma y David son de Alicante. Ella vive en València por trabajo y aunque está muy implicada en las fiestas alicantinas, de hecho ambos pertenecen a una hoguera e Inma explicaba que "este año soy del jurado de la elección de la Bellea del Foc infantil", reconoce que también le gustan mucho las fallas y este jueves, día festivo ha venido junto a su pareja y la hija de este, Dunia, a pasar una jornada fallera.

Con respecto al manto de la Virgen, la imagen más potente de las Fallas, los tres se mostraban de acuerdo en que es "uno de los más bonitos que hemos visto", de hecho Dunia, "que analiza los diseños de las flores todos los años" se mostró muy impactada "por el color rojo y el mensaje que es muy apropiado".

Después de la mascletà aprovecharon el día para ver más fallas porque la familia ya había ido a visitar a la flamante ganadora de este año, Convento Jerusalén. "La verdad es que Sánchez Llongo está en un nivel espectacular -señalaba David- Yo siempre he sido de Pere Baenas, pero Llongo quien también planta en las hogueras, está insuperable. Tiene una excelencia en los detalles que es una maravilla".

Turistas y fotos

Si hay un elemento que se está volviendo casi tan imprescindible en las Fallas como la fallera ese es el turista. Escuchar inglés es casi tan habitual como el sonido de los petardos y en esa mezcolanza tan curiosa era posible encontrar desde parejas de británicos alucinados con la composición y la majestuosidad de la Virgen y su manto de flores como grupos de viajeros acompañados de una guía que explicaba con gran implicación los pormenores de la fiesta más importante de València.

Una pareja de británicos haciéndose fotos junto a la Virgen. / Marina Falcó

Datos de récord en la Ofrenda

Desde luego si había que elegir un año para venir a las Fallas y verlas en todo su esplendor -conflicto con petardos aparte- este es el perfecto. Los datos de la Ofrenda y del censo fallero son de vértigo.

Según las cifras facilitadas por la Junta Central Fallera, un total de 114.275 personas han desfilado ante la Virgen, a las que hay que sumarles 9.303 músicos y 219 canastillas. Así lo ha certificado la Junta Central Fallera una vez completados con éxito los dos días de ofrenda a la Virgen. Era lo lógico, por otra parte, pues el censo fallero de este año se había disparado hasta las 128.000 personas.

Una guía explicando los pormenores de la Ofrenda a turistas / Marina Falcó

Según los datos ofrecidos por la JCF, el primer día desfilaron 55.477 personas y el segundo día 58.798, lo que supone un incremento del 12 y del 9 por ciento respectivamente. En conjunto, han desfilado 114.275 falleros frente a los 103.651 que lo hicieron el año pasado, es decir, ha habido un incremento del 10%.

A esto hay que sumar el número de músicos que acompañan a las comisiones, que este año han sido 9.303, frente a los 8.817 que desfilaron el año anterior. Y por lo que se refiere a las canastillas, este año se han depositado a los pies de la Virgen un total de 219, nueve más que al año anterior.

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Sumando todas las cifras, este año han pasado por delante de la Virgen un total de 123.578 personas, diez puntos porcentuales más que en 2025, cuando esa cifra global se quedó en 112.468.