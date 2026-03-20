València valora la restricción de los trenes a la Estación del Norte como "una buena medida"

El Ayuntamiento de València ha destacado este viernes que las Fallas de 2026 han sido "tranquilas", sin incidencias graves, y han concluido que esto demuestra que evitar que llegasen los trenes de Cercanías en hora punta –el entorno de las mascletaes– a la Estación del Norte ha sido "una buena medida".

"Tenemos trabajo pendiente, tenemos un año para pedirle a Renfe que, con planificación y previsión, puedan acercar a los vecinos de Xàtiva o de Gandia a València sin llegar a la Estación del Norte con alternativas de movilidad", ha apuntado el concejal de Emergencias, Juan Carlos Caballero, a preguntas de periodistas tras hacer balance de estas fiestas falleras.

Caballero ha señalado que le parece "incongruente" las informaciones que se han visto publicadas en medios de comunicación sobre la decisión de Renfe de aumentar la capacidad en los trenes Euromed que llegaban a la ciudad desde Barcelona, mientras los valencianos "se quedaban en Albal".

El concejal ha destacado que hubo una "buena coordinación" en la Junta Local de Seguridad y que estas medidas han funcionado, "aunque ahora toca afinarlas y mejorarlas".

"Hemos evitado situaciones de peligro como la que se vivió el día 15 de marzo de 2025, cuando se formaban aglomeraciones por la concurrencia de la gente que salía de la plaza del Ayuntamiento con la gente que llegaba de Renfe", ha añadido.`

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En esta línea, el concejal de Policía Local y Movilidad, Jesús Carbonell, ha concluido: "Lo lógico sería pensar que, para futuros ejercicios, Renfe, con más tiempo, pudiera pensar no solo en anticipar determinados trenes, que es una buena decisión, sino pensar en medidas alternativas como ha hecho la Generalitat con el refuerzo de autobuses".