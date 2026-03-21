Más de 4.600 personas han pasado por los puntos violeta municipales estas Fallas

4.676 personas han hecho uso de los puntos violeta municipales estas Fallas. En total, son 112 personas menos que en las Fallas del año pasado. Todas las actuaciones del dispositivo han consistido en informaciones sin que, en ningún caso, se haya requerido intervención. El 65% de las personas que han acudido a los puntos violeta municipales son mujeres y el resto, hombres.

El punto violeta ubicado en la plaza de España, una de las novedades de este año, ha sido el más visitado estas Fallas con 1.191 personas. El segundo punto más visitado de la ciudad ha sido el ubicado en la plaza del Mercat, por dónde han pasado 989 personas y que, este año, también ha estrenado horario vespertino.

En este 2026, el consistorio ha instalado un total de seis puntos de atención repartidos en diferentes enclaves estratégicos de la ciudad, que han estado operativos del 15 al 19 de marzo, con el objetivo de ofrecer información, orientación y atención ante cualquier situación de violencia o agresión contra las mujeres durante la celebración de las fiestas falleras.

Además, desde la Concejalía de Igualdad se ha impulsado la red de puntos violeta de sensibilización y se ha ofrecido formación y materiales a comisiones falleras, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro con sede en la ciudad para promover unas fiestas más seguras y libres de agresiones. Con las últimas incorporaciones la red tiene ya 75 entidades adheridas, de las que más del 70% son comisiones falleras.

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La concejala de Igualdad, Rocío Gil, ha valorado positivamente este servicio municipal “que ya se ha consolidado durante las fiestas falleras y en todas las fiestas que se celebran en la ciudad”. Gil también ha destacado “la gran acogida de las novedades en materia de puntos violeta que hemos aplicado este año, entre ellas el nuevo punto violeta de la plaza de España o el horario vespertino de la plaza del Mercat, puesto que los dos puntos son los que más afluencia de público han registrado este año”.