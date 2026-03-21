Compromís denuncia ante el Síndic que Catalá no aplica las sanciones del bando fallero

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València, Pere Fuset, ha denunciado ante el Síndic de Greuges el posible incumplimiento de la normativa por parte del gobierno de María José Catalá en la gestión de las sanciones durante las Fallas de 2026.

Desde Compromís denuncian que el concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha evitado reiteradamente dar información sobre la aplicación de sanciones por incumplimientos de las ordenanzas municipales, una actitud que "no es solo falta de transparencia, sino también un posible incumplimiento consciente de la ley".

La denuncia presentada ante el Síndic pone el foco en el hecho que las ordenanzas municipales no solo contemplan multas económicas gestionadas por Procedimiento Sancionador, sino también la posible denegación de permisos durante todo el año siguiente. "Si de manera consciente Catalá no aplica estas sanciones, el mensaje está claro: quién incumple no tiene consecuencias, y quienes las cumple no tiene recompensa".

Fuset recuerda que el gobierno de PP y Vox admitió por escrito que no había aplicado las sanciones previstas en el bando fallero de 2025 porque, según afirmaban, no habían recibido comunicación formal del servicio sancionador. Para evitar que este año se repitiera esa situación, Compromís solicitó el listado de sanciones vigentes y comprobó que habían sido debidamente comunicadas a la Concejalía de Fallas. Sin embargo, el regidor Ballester respondió que no disponía de esa información después de haber concedido ya todas las autorizaciones. “Se piensan que somos idiotas. No pueden esconder información que ya existe para ocultar que el gobierno de Catalá está fomentando la impunidad”, ha declarado Fuset.

Desde Compromís advierten que esta situación perjudica la convivencia durante las Fallas y genera un agravio comparativo con la inmensa mayoría de comisiones que sí que respetan las normas. “Es profundamente injusto para quien hace las cosas bien. El gobierno de Catalá está premiando los incumplimientos y castigando el civismo”.

Además, Fuset ha recordado que el Síndic de Greuges ya investiga al gobierno de Catalá por la falta de información sobre las mojiteries y mercados falleros, que según los datos disponibles, podrían haber aumentado al menos un 30%. “Es un patrón: opacidad, falta de control de los abusos y andar en dirección contraria a la convivencia”.

Sin autocrítica

Desde Compromís también lamentan que el gobierno municipal no haya hecho la más mínima autocrítica ni haya aceptado la mano extendida para llegar a grandes acuerdos de ciudad. “Hemos propuesto tres pactos básicos para mejorar las Fallas: racionalizar las carpas, establecer una normativa clara para el lanzamiento de petardos y reducir la proliferación de mojiteries y paradetes. Pero Catalá prefiere mirar hacia otro lado y volver a hablar de ‘pensadetes’".

Finalmente, Fuset ha criticado el balance de Fallas hecho por Ballester, al cual acusa de "falsear datos y maquillar la realidad". "No solo esconden información relevante, sino que también manipulan cifras sobre la ofrenda, las carpas o incluso cuestiones tan evidentes como las fechas de las churrerías, desmentidas por los mismos bunyolers".

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Fuset, que ha insistido en pedir una reunión urgente de la Mesa de Diálogo del Bando Fallero, integrada por falleros, vecindario y comerciantes, concluye que "mientras Catalá habla de mano dura, la realidad es que su gobierno guarda en un cajón las sanciones contra quienes se bota las normas".