Falleros ante la tercera jornada de Ofrenda: "Con un poco de suerte nos ponen un día más de Fallas"

Podría decirse que estas han sido las Fallas de los vaivenes emocionales y los sobresaltos. No porque haya sucedido ningún drama insalvable sino porque por fin se ha visto al elefante en la habitación y se han puesto sobre la mesa temas acerca de los que se tenía que debatir, o al menos verbalizar.

El primer susto llegó sobre raíles y directo a la Estación del Norte con la crisis de los trenes de la mascletà, cuando por indicación del Ayuntamiento de València, Renfe reorganizó los Cercanías para que no llegaran a la terminal de la calle Xàtiva pero estableció como fin de trayecto la estación de Albal sin que nadie, en principio, ofreciese una solución para trasladar a los viajeros desde esta localidad hasta la ciudad.

Mientras este conflicto seguía en marcha surgieron otros que enfrentaban a la población fallera con la que no lo es: desencuentros por la fecha de la instalación de las carpas -algunas se pusieron el día 4 de marzo-, el número de mercadillos y churrerías autorizados, la guerra de los petardos descontrolados y por último, los retrasos en la Ofrenda.

Que las Falleras Mayores de València cierren las dos jornadas del desfile bien entrada la madrugada no es algo nuevo, pero sí que se hable de ello y se baraje buscar una solución para que el cierre de la Ofrenda no sea casi a las tres de la mañana, como ocurrió con Marta Mercader que entró en la plaza de la Virgen a las 2.38 horas el día 17 de marzo, aunque en el caso de Carmen Prades tampoco difirió mucho.

Ante estos cierres tan tardíos ha surgido una posibilidad: hacer una tercera jornada de Ofrenda. Con un censo fallero desbocado (según los datos de la Junta Central Fallera, este año hay 128.675 falleros) no es de extrañar que las horas de desfile se prolonguen, así que la necesidad tomar alguna medida empieza a ser acuciante aunque no resultará sencillo.

El galimatías del calendario fallero

Con este escenario por delante, y aprovechando la afluencia de falleros en las tiendas de indumentaria por las rebajas que han comenzado este viernes, hemos preguntado a quienes participan den la fiesta sobre este asunto: tercera jornada de Ofrensa, ¿sí o no?

Una de las razones por las que no será fácil instaurar otro día o jornada de Ofrenda es encajarlo en el calendario. "La fallera mayor cierra la Ofrenda muy tarde y los pequeños no deberían estar hasta tan tarde", comentan Mª Jesús y Estrella, falleras de València. "Podrían hacer un día más de Fallas, en lugar de cuatro que sean cinco", dicen entre risas aunque reconocen que con la gran cantidad de actos que hay planificados en los días festivos no sería descabellado alargar otro día fallero. "Lo que queremos es ampliar un día más, porque el programa de festejos está tan apretado que no vendría mal. Con un poco de suerte nos ponen un día más de Fallas", aunque reconocen que no tiene solución sencilla.

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Quizás otro día de Fallas no pero una opción de la que hablan Mª Francisca y Susana es la posibilidad de que se haga una sesión matinal de Ofrenda: "Quizás las comisiones infantiles podrían desfilar por la mañana para que no se les haga de madrugada esperando a pasar por la Virgen", reflexionan. Ellas "encantadas de que hubiera otro día más de Fallas", pero en un escenario más realista no encuentran el hueco en que que podría colocarse el tercer turno.