¿Por qué llevaba María José Catalá una banda amarilla en la Ofrenda?

La participación de la alcaldesa María José Catalá en la Ofrenda ha traído consigo una imagen inédita puesto que, desde su estreno en el cargo, se ha utilizado por primera vez un elemento nunca confeccionado hasta ahora.

Con Catalá se produce el estreno de la participación activa de una primera autoridad municipal democrática en el festejo. No es la primera que luce la indumentaria tradicional, porque la socialista Clementina Ródenas también la llevó, pero no para participar en la Ofrenda como alcaldesa, mientras que Rita Barberá nunca participó, ni en el balcón, ni en acto alguno, con traje de gala. En la Ofrenda, en alguna ocasión, esperó a la comitiva a la puerta de la Basílica.

En sus primeras Fallas, las de 2024, Catalá desfiló de particular. Esto provocó la crítica de la oposición porque, normas en la mano, se debía interpretar que lo hacía incorrectamente al no hacerlo con indumentaria valenciana. Podía argumentarse que acudía como alcaldesa y que, como tal, puede hacerlo de paisano, como lo hacen, por ejemplo, las presidencias de entidades invitadas.

Pero ahí viene, de alguna forma, el meollo de la cuestión: alcaldía y presidencia nata de la Junta Central Fallera recaen en la misma persona. Y ya en aquel 2024, Catalá desfiló con un traje oscuro sin ningún distintivo visible de su rango de primera autoridad municipal. Es decir, la banda roja con el escudo de la ciudad, que utiliza en ocasiones solemnes.

Presidenta de la JCF

Ahora, con el paso a la indumentaria tradicional en 2025, sí que llevó banda. Pero de color amarillo.

¿A qué se debe esa tonalidad? Precisamente a su rango de presidenta de la Junta Central Fallera. Es, además, el debe llevar.

El aún vigente Reglamento Fallero estipula una larga gama de colores para llevar los falleros en función a su rango. Se trata de un vestigio del pasado, en el que los hombres llevaban el traje negro y, con él, un fajín que anunciaba su rango en la falla. Un auténtico galimatías de Pantone, de cuestionable utilidad salvo, en todo caso, el del presidente o el de miembro de la Junta Central Fallera por identificar a quien dirigirse. Precisamente, en actos como la Ofrenda, el traje negro aguantó bastantes años para, con el fajín verde, señalar a los miembros de la JCF para cualquier consulta de orden por parte de las propias fallas.

La Plaza de la Virgen se llena para rendirle homenaje a la Geperudeta / J.M. López

Cromática en desuso

El caso es que esta fantasía cromática ha ido cayendo en desuso por la desaparición del traje negro y, paradoja de las paradojas, la utilizan más frecuentemente las mujeres en sus bandas: banda roja las presidentas, banda verde las componentes de la Junta Central Fallera y banda gris las directivas -ahora, María Tomás, Beatriz Ramos y María Fernández-.

Y así, el Reglamento Fallero señala que el color amarillo está reservado al "Presidente de la Junta Central Fallera". Y ese mismo Reglamento señala que "la presidencia nata de la Junta Central Fallera, de sus órganos y de la Asamblea General corresponde a la Alcaldía de València, que podrá delegar el ejercicio efectivo de sus atribuciones en el concejal de la corporación que designe". Dicho de otra forma, en el concejal de Fiestas o de Fallas, según el gobierno de turno.

El caso es que Catalá hizo valer su condición de presidenta (nata) de la JCF para llevar la banda amarilla tanto en el estreno de 2025 como el pasado miércoles. Banda roja de alcalde o alcaldesa solo hay una e incorporarlo a la banda fallera habría tenido su punto de "boutade", además de entrar en colisión con la de las presidentas de falla -aunque, todo sea dicho, un alcalde o alcaldesa son presidentes, pero de la corporación municipal-.

Hacía tiempo que distintivo amarillo no se utilizaba porque, como queda dicho, las alcaldesas nunca lo habían llevado, Ricard Pérez Casado o Joan Ribó tampoco -ni se vistieron con traje tradicional- y la presidencia ejecutiva (la concejalía), que sí que lo usaban, vio diluirse a primeros de siglo cuando, a partir de la presidencia de Alfonso Grau, la indumentaria negra fue pasando al traje tradicional, en el que ya no se usa el fajín, sino faja, que podría ser amarilla, pero ya llevando a la confusión a la hora identificar el cargo.

Fallas 2026: Así desfiló Carmen Prades, Fallera Mayor de València, en la Ofrenda /

Ballester tiene un fajín amarillo... que no usa

El propio Santiago Ballester asegura que, cuando fue nombrado presidente de la Junta Central Fallera, se le entregó el fajín amarillo, con el escudo de la JCF en el centro, pero el que tendría que usar en un traje negro "y que, lógicamente no voy a usar". Además de reconocer que "nunca se me ha ocurrido ponerme una faja amarilla por ser presidente". En la Ofrenda llevó uno más bien dorado que amarillo, mientras que el secretario general lo llevaba verde y los otros dos hombres vicepresidentes, Alberto de Marco y Gabriel Aranaz, lo llevaban rojo; es decir, ninguno de ellos con el gris que les habría tocado en caso de llevar fajín.

Quien iba a decir que un distintivo de color que fue pensado en una enorme medida para los hombres, ahora solo pervive en las mujeres, tanto en las de la Junta Central Fallera -el gris de directivas y el verde de vocales- como en las comisiones -el rojo de las presidentas-.

En el Anteproyecto de Reglamento Fallero no hay alusión alguna a esta fantástica gama de colorines.