"Es un milagro que no pasen más desgracias con los petardos"

"Es un milagro que no pasen más desgracias con el uso de los petardos". Es una declaración de dos personas especializadas en el sector de la pirotecnia, Jorge y Adrián, que regentan una de las treinta tiendas que Pirofoc tiene en València y su área metropolitana. Sin embargo, es también un pensamiento recurrente para todos los ciudadanos que conviven en Fallas con el uso y manejo de petardos, propios o ajenos, que asisten atónitos a un crecimiento exponencial de la pirotecnia recreativa, habitualmente sin control. Con ellos, el presidente de la Federació de Interpenyes de Paterna, José Manuel Flores, como máximo representante de la afición cohetera, añade la otra reflexión colectiva: "La gente no es consicente de lo que tiene entre manos".

Entre esas dos premisas se sitúa el debate sobre si se debería acotar o no la compraventa y posterior uso de estos materiales que, en la legalidad, no superan los dos gramos de pólvora. En la ilegalidad, Policía Local, Nacional y Guardia Civil tratan de poner coto al manejo indebido de artefactos que están restringidos a disparos controlados dentro de comisiones falleras o actos públicos.

Es el caso de Paterna, ciudad cohetera, donde cada año se organizan encuentros pirotécnicos del máximo nivel con la ciudadanía implicada de todas las edades. Ahora bien, todo está controlado gracias a una normativa rigurosa, redactada hace años para controlar la situación que se había salido de los márgenes: "Para empezar, la compra de cohetes se hace directamente desde la federación y solo pueden usarse en recintos cerrados por personas autorizadas con el carnet CRE [Consumidores Reconocidos como Expertos], no se venden a cualquiera. Alguien tendrá que poner las normas y aplicar la ley", reflexiona Flores.

José Manuel Flores, presidente de la Federació de Interpenyes de Paterna. / FB

"Son costumbres que se han hecho grandes, pero en Paterna se restringió precisamente por eso", continúa el presidente. Se refiere a los cohetes, conocidos como 'femelletes' o 'borrachos' tan espectaculares en eventos como la Cordà, una zona de tiro delimitada y supervisada, controlada y acotada para reducir al máximo los accidentes.

"Esa costumbre de tirar petardos es, precisamente, la que dice que cuanto más grande es mejor, y nos encontramos que hoy en día hay petardos que son como bombas pequeñas, que producen amputaciones de miembros y daños en la cara", continúa Flores, en alusión al último suceso producido en Torrent cuando un niño cogió un masclet que no había explotado en la cremà de la falla Reina Sofía y, al prenderlo, exploto casi al momento, rebanándole cuatro falanges de la mano derecha.

Un carnet habilitante

De ahí que en Paterna, para tirar cualquier cohete, sea imprescindible disponer del CRE, un carnet obligatorio para quien quiera participar en la fiesta. En Paterna se realizan estos cursos habitualmente, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, con un examen sobre lo aprendido para que, al menos, uno sea consciente del peligro que está manejando. "Luego, lamentablemente, cada uno puede hacer lo que quiera", dice Flores, quien añade que si la pólvora se vende a cualquiera "no sabemos el uso que van a darle después".