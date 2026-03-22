La peluquería paternera donde la hija de Llorca se peinó de fallera
La aparición del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la Ofrenda, vestido con el traje de 'Torrentí', marcó un antes y un después en la relación entre la presidencia autonómica y la fiesta más importante del territorio. Llorca no hizo el recorrido solo, sino que estuvo acompañado por su hija, en un momento emotivo para ambos a tenor de las imágenes que dejaron juntos.
Para esa primera vez, todo fue nuevo para los dos. Su hija, con traje negro y mantilla blanca, se peinó por primera vez de fallera en Realce Hair, una peluquería y taller de mallas de pelo especializada de Paterna, quien ayer le dedicó una publicación muy especial. "Este año, hemos vivido un momento que nos puso la piel de gallina: el señor presidente de la Generalitat, como un padre más, acompañando a su hija en ese día tan especial a realizarse su peinado", dicen las gerentes en redes sociales.
"En Realce hemos tenido el honor de peinarla y realizar su posticería, cuidando cada detalle desde la artesanía para una primera vez, se quedará para siempre. Gracias señor presidente por confiar en nuestras manos", concluyen.
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