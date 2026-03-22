La primavera despierta en València con un centro tomado por los visitantes

Entre vallas falleras aún por recoger, con la Plaza del Ayuntamiento aún cercada con el recinto de las mascletàs, la primavera ha llegado a València desplegando todas sus alas y obligando a la ciudad a salir de la resaca fallera que ha sufrido viernes y sábado, con cielos cubiertos y un estado anímico general acorde con la meteorología. En esa misma dinámica, el fuerte cielo azul y un sol aún benevolente han forzado a la ciudad a desperezarse y salir a la calle. La parada obligatoria, a tenor de la peregrinación por todas las calles de alrededor, ha sido la Plaza de la Virgen, aún presidida por el enorme cadafal con las ofrendas florales.

La calle de Brodadors, la plaza del Arzobispado, Caballeros y Navellos se han convertido esta mañana en verdaderos flujos de visitantes venidos de todas partes pero con fuerte identidad valenciana, por encima de la europea. Acentos valencianos de todas las comarcas han rodeado a la virgen y la han colmado se fotografías desde todos los ángulos y puntos de vista.

Hoy será el último día que esté en la plaza y solo es una antesala a lo que pasará dentro de un mes y medio, en el segundo domingo de mayo, cuando la plaza acoja de nuevo la fiesta de la patrona de la ciudad.

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Las cafeterías del entorno están llenas y los visitantes se agolpan en los bancos a disfrutar del segundo día de la primavera. Aún se arrastran conductas festivas a tenor de la calle San Vicente, tomada por los viandantes y con vehículos que se abrían paso a duras penas para llegar a la Plaza del Ayuntamiento.