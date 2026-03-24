Oferta exclusiva
Tu foto de la Ofrenda gratis con tu oferta de seis meses a Levante-EMV por 12 euros
La promoción te da acceso a una suscripción al periódico y te permite tener al alcance de un clic todas las informaciones, fotos y vídeos de Levante-EMV durante seis meses
Una oportunidad única. Eso es lo que ha preparado Levante-EMV para todos aquellos falleros y falleras que participaron en la Ofrenda de las Fallas 2026 en València y que, ahora, pueden conseguir en alta calidad la foto de su paso ante la Mare de Déu dels Desemparats.
Los fotógrafos de Levante-EMV, acreditados para permanecer en la plaza de la Virgen durante el desfile y a lo largo del recorrido durante todas las horas que duró la Ofrenda más multitudinaria de la historia, han capturado imágenes únicas y estampas memorables de uno de los momentos más emotivos y destacados de las Fallas de València.
Por sólo 12 euros, puedes conseguir totalmente gratis tu foto de la Ofrenda y, te llevarás una suscripción a Levante-EMV durante medio año: a cambio, tendrás acceso total a todas las informaciones, imágenes y vídeos que cada día ofrece el diario, así como a su hemeroteca.
Exclusivas, reportajes en profundidad, noticias de las comarcas, newletters y mucho más: todo Levante-EMV a sólo un clic durante seis meses. Gratis.
Las imágenes de la Ofrenda 2026: ¿ya te has visto?
¿Cómo acceder a la oferta?
Para acogerse a esta exclusivapromoción de Levante-EMV solo hay que pulsar en este enlace y seguir los siguientes pasos:
- Selecciona la opción "Semestral"
- Iniciar el proceso de contratación con un correo electrónico
- Utiliza el código promocional OFRENDA2026 cuando el sistema te lo solicite
- Una vez suscrito y dado de alta en el sistema, solo tienes que enviar un correo electrónico a la dirección ofrenda2026suscriptor@levante-emv.com indicando tu correo electrónico (el mismo que has usado para darte de alta en la suscripción), la foto que quieres recibir en alta resolución y la hora e itinerario de tu paso por la Ofrenda 2026 ante la Mare de Déu.
- En el mismo correo puedes adjuntar una miniatura de la foto o un enlace a nuestras galerías del primer y segundo día de la ofrenda para que podamos localizarla con rapidez en nuestro archivo.
- En ese correo recibirás la foto en alta resolución
Aprovecha la oferta y consigue tu imagen ante la Mare de Déu y, gratis, un acceso total durante medio año a la mejor información y todos los servicios que ofrece Levante-EMV. ¿Te lo vas a perder?
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