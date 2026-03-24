La otra visita de Carmen, Marta y las cortes a la Virgen (cuando casi nadie mira)
Tras la "cremà" de las Fallas de 2026, falleras mayores de València y cortes de honor cumplieron un ritual no oficial
Han pasado ya unos días desde la "cremà" de las Fallas 2026 y la agenda de las falleras mayores de València y cortes de honor continúa vacía y así será hasta el fin de semana. Entra dentro de lo lógico si se tiene en cuenta que la actividad no ya fallera, sino social en general de la que puede entrar en conexión con las representantes de la fiesta tampoco ha ofertado nada para ellas. Como tampoco la fiesta hermana en Castelló, que suele ser la que propicia el regreso a la actividad -el año pasado, por ejemplo, se reconvocó a las mayores el 22 de marzo- pero que, como está supeditada al calendario de cuaresma, este año terminó en plena semana de Fallas.
Fuera de programa y de protocolo, cuando las representantes vuelven a ser ciudadanas libres, sí que hay una visita que nunca falta. Si fuera un "acto" recibiría el nombre de "Quedada para ir a ver el cadafal de la Virgen". Y eso es lo que, tanto mayores como infantiles, hicieron antes de la retirada del mismo.
Una visita sin calendario
Es una visita que no tiene ni calendario ni forma preestablecida. Las falleras han ido, aún "uniformadas", al acabar la "cremà". En 2022, por ejemplo, lo hicieron al acabar la mascletà disparada un domingo 20 de marzo. Pero la gran mayoría de las veces son por su cuenta. Lo mismo que hacen las propias comisiones de falla, cuyos polares se convierten en habituales en los días que la imagen floral permanece aún visitable.
En esta ocasión, mayores e infantiles fueron por separado. Las infantiles, en una gran quedada de progenitores y resto de familia. Las mayores, por su lado. En una versión más reducida, entre otras cosas, porque las hay que aprovecharon el fin de semana para hacer diáspora.
No podían pasar desapercibidas
Entre las multitudes se puede pasar desapercibido, pero no ellas. Son caras demasiado famosas como para no ser reconocibles. Razón por la que, los minutos que estuvieron por allí, generaron su particular alboroto a pequeña escala. Era un momento para recuperar sensaciones y recuerdos, entre el "¿me puedo hacer una foto con vosotras?".
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