Catalá descarta el "verbenódromo" y cada falla celebrará en sus demarcaciones

La idea de un recinto abierto para celebrar las verbenas de fallas, propuesto, reclamado e implorado por los comerciantes del Centro Histórico es una idea llena de buena intención. E incluso sería la gran solución a algunos de los problemas que tienen las Fallas, especialmente en el centro histórico. Pero choca de frente con la realidad de la propia fiesta, su idiosincrasia y su momento actual, que lo haría extremadamente complicado, salvo una compensación económica enorme a las comisiones de falla, para convertir la fiesta en algo mucho más controlable y sano, estilo Fallas de Septiembre. Es por ello que la alcaldesa María José Catalá la ha descartado de pleno.

"Es muy difícil. Cada comisión tiene una demarcación y todas tienen su zona de usos, sus instalaciones, sus fallas... es la esencia misma de la fiesta y su implantación en el barrio. Y eso hace muy difícil este tipo de cosas de las que se habla y que van más allá del barrio, que existe y que es buena, porque las Fallas, impacto económico brutal al margen, son patrimonio de la ciudad, que vertebra la ciudad. Acotar zonas de verbenas es eliminar la esencia pura de una demarcación. Es muy difícil como planteamiento".

Llevar a cabo unas fiestas libres de verbenas no pasa por la concentración de las mismas en un espacio, más allá de que la cantidad de orquestas y DJs que se movilizan serían imposible de reunir, ni la mitad, en una especie de "recinto ferial" -estilo Estación del Grao- como de otras medidas más quirúrgicas, como sea la bonificación de los tardeos, la reducción de la banda horaria nocturna o similar. O reducirlo a las verbenas del centro -de murallas hacia adentro- pero que supondría no solo regar con dinero esas comisiones, sino trasladar el problema a otros vecinos.

Cinco días de carpas inútiles: "lo pedían los falleros"

Dentro de los debates suscitados con los complicados días de Fallas de este año, hay un tema que queda irresoluto y que así quedará en el futuro: la ocupación y cierre de la calle durante cinco días sin prácticamente ninguna utilidad.

¿Se arrepiente de haber dejado las carpas ese fin de semana y no haber aplicado la regla de 2020, en el que no hubo carpas en el prefallas del 7 de marzo? La respuesta es no. "Tengo la obligación moral de escuchar a la asamblea de presidentes. Lo pidieron y tengo que escucharles y atender sus peticiones".

Para a continuación anunciar lo evidente: "el próximo año, la instalación de carpas no será antes del 11 de marzo. Los saben ellos, lo sé yo y lo sabe la ciudadanía: que el año que viene la movilidad será mucho mejor".

Una mejora que irá deteriorándose con el paso de los años hasta que vuelvaa suscitarse entre 2029 y 2030.

Sí que voy a abordar con mayor seriedad la ordenanza de ruido" pero no de las verbenas, sino "del uso de petardos fuera de horas, que están especificados en el Bando Fallero".