Conde Salvatierra-Cirilo Amorós anuncia sus artistas de 2027

"Por la tranquilidad de un trabajo bien hecho, valorado y reconocido por los que importan: nuestros falleros, vecindario y el público que visita nuestra demarcación". Este argumentario es una forma de decir, sin decirlo, que el veredicto, tanto de Primera A como de Especial Infantil, no es el que consideran ajustado a sus méritos. Y como el trabajo lo consideran adecuado, Conde Salvatierra-Cirilo Amorós ha anunciado lo que ya estaba acordado y rubricado, apretón de manos mediante, durante la semana de fiestas: Devís Creaciones y Borja Lorente seguirán siendo los artistas de la comisión en 2027.

Para los Devís ha sido un mal año resultadista y no han dudado en exteriorizarlo. Su falla "Zawadi", de inspiración africana, la definieron directamente como "un vapuleo hacia nuestra trabajo e ilusión de todo un año", que "no varía mucho de los años anteriores".

Falla grande de Conde Salvatierra 2026 / Francisco Calabuig

Seis años en Primera A

Conde Salvatierra lleva seis años en la etapa contemporánea en Primera A, en la que ha sumado hasta ahora un tercer premio, tres séptimos premio, un undécimo y, en esta ocasión, un noveno entre 18 participantes, en el ecuador del escalafón.

Noticias relacionadas

La comisión del Mercado Colón subió un año antes a la Especial Infantil y con Borja Lorente han plantado tres veces con, sucesivamente, un octavo, un décimo y, este año, un séptimo premio, que sigue siendo insuficiente para lo que consideran méritos del trabajo del artista.