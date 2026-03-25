Exposición-Micer Mascó estrenará artistas debutantes en Sección Especial Infantil

La Sección Especial Infantil contará con una nueva incorporación que, realmente, son dos. Exposición-Micer Mascó ha anunciado la contratación de sus artistas 2027, después de finalizar el periodo con Gonzalo Rojas y Mercedes Taibo.

El taller elegido es Artesanía Fallera Hermanos Moya, compuesta por Rubén y Miguel Ángel Moya, que llegan después de una trayectoria de casi diez años desarrollada en su casi totalidad en juntas locales. Son especialistas en fallas infantiles, pero también hacen fallas grandes. En València apenas habían tenido una aparición fugaz en San Pedro-Virgen de Vallivana en 2019, pero ha sido en las recientes fallas cuando se han posicionado en el Cap i Casal después de haber sido contratados por una comisión altamente competitiva en Sección Primera como es San Marcelino, en la que consiguieron el quinto premio.

La comisión ha anunciado la contratación menos de una semana después de finalizar las fiestas para completar el nuevo combo de artistas, puesto que aún durante los días grandes ya confirmó la presencia de Antonio Pérez Mena con diseño de Paco Camallonga.

Los hermanos Moya han dejado un mensaje a la comisión, agradeciéndoles que "nos ha brindado esta oportunidad que no vamos a desaprovechar. Vamos a luchar duro y dar lo mejor de nosotros".

Una grande que resiste

Exposición-Micer Mascó es una de las pocas comisiones de Sección Especial grande que ha resistido repetidamente en la máxima categoría, en la que es una de las más habituales a contraestilo de no pocas que optaron por bajar secciones para afrontar el gasto de la falla grande. En los últimos años han pasado por la demarcación artistas como los mencionados Rojas y Taibo, Xavier Gurrea, Joan Blanch, Ceballos y Sanabria o Marina Puche, entre otros.