El PSOE quiere saber cuánto le cuestan las Fallas al Ayuntamiento en servicios municipales

¿Cuánto le cuesta a la ciudad de València la prestación de servicios por Fallas? Eso es lo que quiere saber el Grupo Municipal Socialista, seguros de que la factura no es barata y que el dato en la mano es munición para reclamar la aplicación de una Tasa Turística que, de todos modos, no depende del consistorio.

Las Fallas generan un enorme impacto económico en la ciudad. Pero a ésta no le sale gratis. Servicios como limpieza, policía o bomberos tienen que multiplicarse para sanear la ciudad tanto en los días de fiestas como en la vuelta a la normalidad. Es una factura que siempre ha estado ahí y uno de los motivos por los que la fiesta, la Junta Central Fallera, sea un ente municipal no independiente facilita las cosas, especialmente con los servicios extraordinarios.

Lo cierto es que el grupo socialista reclamará en el próximo pleno un informe sobre cuáles son los datos de esa factura "como consecuencia del incremento exponencial de turismo que registra la ciudad" ha señalado el portavoz Borja Sanjuán, quien ha anunciado que lo pedirá en el parlamento municipal porque, según asegura, lo pidió en la pasada comisión de Hacienda y se quedó con las ganas. “La concejala de Hacienda se ha negado a facilitar cuál es la cifra de dinero público que se gasta el Ayuntamiento de València en Fallas y esto solo puede ser por dos motivos. La primera, que la concejalía de Hacienda no sepa el dinero que se gasta el Ayuntamiento, lo que sería gravísimo. Y la segunda, que el PP esté ocultando lo que nos cuestan a los valencianos y valencianas las Fallas para evitar que esa cifra se tenga en cuenta dentro del debate de la tasa turística”.

"Lo pide hasta Juan Roig"

Los debates post-fallas son, seguramente, el mejor momento del año para reclamar la Tasa Turística, habida cuenta que es el momento en el que más visitantes llegan a la vez. Los socialistas apelan a argumentos ya repetidos, como que se aplica en la mayoría de ciudades españolas y europeas". Pero en estas fallas han encontrado un aliado inesperado: "la reclaman hasta empresarios de referencia de la ciudad como es Juan Roig frente al negacionismo del Partido Popular". Reiteran que la tasa "es inaplazable y necesaria. Por eso, vamos a exigir en el siguiente pleno del Ayuntamiento que se elabore un informe de cuál es el coste en dinero público que comportan las Fallas y otras celebraciones extraordinarias en la ciudad de València para que ese coste sea asumido por una futura tasa.

El portavoz socialista ha recordado que fue el Partido Popular de Mazón, con el voto de Catalá, el que derogó la tasa turística que aprobó el gobierno de Ximo Puig y que permitía a los municipios aplicar de manera voluntaria una tasa turística. En este sentido, ha reprochado al gobierno municipal que siga aplazando la aplicación de una tasa que cuenta con un apoyo mayoritario entre los vecinos y vecinas de la ciudad.