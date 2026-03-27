Las Dolorosas salen a la calle esperando volver a hacerlo en 2027... si las Fallas lo permiten

Después de los preliminares celebrados en los días anteriores -Retreta, Procesión de les Canyes y Procesión Solidaria-, el Viernes de Dolor es el primer gran día de la Semana Santa Marinera de València. Es el día que salen a la calle las vírgenes Dolorosas que, por su espectacularidad, son imágenes especialmente seguidas y veneradas por el imaginario popular.

Salen en todas las parroquias marineras, pero en lo social, la del Cabanyal ha acabado por consolidarse como un acto multitudinario. Tiene su intersección fallera -las falleras mayores de València y sus cortes de honor del año anterior desfilan en riguroso negro- y tienen sus propios granaderos de honor, este año la consellera Marián Cano, el empresario José González y el torero y ex conseller Vicente Barrera. Pero lo que la hace aún más especial es el traslado a costal de la imagen por las calles del Cabanyal, con salida y llegada a la Iglesia del Rosario.

"Este año lo sacamos todo adelante, pero no podemos negar que tenemos un ojo puesto en el año que viene" reconocía su presidente, Jorge Simó. Porque las procesiones del Viernes de Dolor son las grandes perjudicadas de lo que ha de venir en 2027 y reconoce que, a estas alturas, están buscando una solución. "No queremos quedarnos sin celebrarla. Estamos viendo qué posibilidades hay y será la asamblea la que decida".

Los costaleros hicieron un arduo trabajo / Germán Caballero / D

Viernes de Dolor será el día de San José

¿Cuál es el problema? Que el Viernes de Dolor de 2027 será el 19 de marzo, el día de San José. Más aún: la imagen saldría, horario en la mano, en el mismo momento que se queman las fallas infantiles. La Semana Santa, en València y en cualquier ciudad, sabe que cuenta con un enemigo llamado meteorología. En València se sabe muy bien, porque entre lluvias y pandemia, hubo hasta cuatro años de fiestas a medio gas. Si hay tormenta se asume estoicamente que la imagen no sale y, en el mejor de los casos, se hace un paso claustral. Pero ¿qué pasa cuando el impedimento es, simplemente, que la calle está ocupada por otra fiesta grande de la ciudad?

Está claro que cada imagen sale cuando le corresponde en el precepto litúrgico. Pero intentar salir el día de la "cremà" se antoja imposible, con las calles tomadas y a punto de prenderle fuego a las fallas. Por eso "no descartamos nada, pero necesitaremos muchas consultas". Vulnerar el precepto por no perder la cohesión social es el dilema. Podría ser antes de los días grandes de fiestas "que tampoco podemos negar que nos chocaría incluso a nosotros" o inmediatamente después, el 20 de marzo, aunque hay prioridades correspondientes al Sábado de Pasión: La Procesión del Perdón y la de los Faroles.

La procesión de la Dolorosa es el momento clave de estos colectivos, aunque luego participan en otros actos, como el Traslado de Imágenes, el Via Crucis y el Santo Entierro del Viernes Santo y el Encuentro el Domingo de Resurrección. Pero perder su día grande por una coincidencia de calendario con otra fiesta se ve como un mal que merecería ser subsanable. O, en peor de los casos, estudiable.

Imágenes y Fallas coincidieron en la Semana Santa de 2008 / Fernando Bustamante

El antecedente de 2008

Antecedentes hay, aunque menos invasivos. El más impactante fue en 2008, cuando el Viernes de Dolor cayó en 14 de marzo. Ese día, la Dolorosa fue una de las imágenes que sí que salió a unas calles en las que los monumentos ya estaban levantados en su gran mayoría y en los que se daban los últimos retoques a las infantiles. La procesión del Cabanyal fue la única que salió hasta la "cremà", mientras que el Santo Entierro, el 21 de marzo, discurrió con vallas y luces aún visibles en las calles marítimas.

No pasó lo mismo en 2016, cuando el Viernes de Dolor fue el 18 de marzo, en pleno día de Ofrenda. Ese año no hubo procesión ni ese día ni el siguiente, el Sábado de Pasión.

Mientras esto llega, las calles de los Poblats acogieron de forma entusiasta y multitudinaria las imágenes de rostro triste de la Virgen, que desfiló por todos los barrios semanasanteros como premonición de la Pasión que se avecina.

Actos del Sábado de Pasión

Parroquia de San Rafael. 20.30 h. Procesión de la Misericordia, con traslado de Las Tres Marías

Parroquia de Santa María del Mar. 19.30 h. Procesión de la Flagelación del Señor. 23 h. Procesión de las Plegarias del Cristo de la Palma.

Parroquia del Rosario. 20.30 h. Procesión de Nuestro Señor en su Crucifixión a costal con las "levantàs".

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Parroquia de Los Ángeles. 19.30 h. Procesión del Cristo del Perdón, con la participación de a Guardia Camino el Santo Grial y la Asociación de Guerrilleros de València, el Ala 11 y veteranos Binas Verdes. 20.30 h. Procesión de los Faroles.