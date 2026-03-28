Que ver en la Semana Santa Marinera este fin de semana | Programa del Sábado 28 y Domingo, 29

La Semana Santa Marinera Marinera de València enfila el primero de sus dos fines de semana. Y aunque la referencia es, sí o sí, el Domingo de Ramos, la fiesta marinera también tiene un sábado muy intenso en el que destaca poderosamente la cita que hay en el Canyamelar.

Allí, la imagen de Nuestro Señor en su Crucifixión es llevada por costaleros -como lo ha sido, el día antes, la Dolorosa del Cabanyal-. Allí, los esforzados añaden un ejercicio no menos complejo: coordinar y hacer la "levantà". En determinados momentos del recorrido -que además, no son pocos-. El hermano para el trono anda, hace sonar el pomo y anuncia a los costaleros que, en honor a una persona -muchas veces, en recuerdo de una persona que ya no está-, tiran de hombro y trapecio para levantar vigorósamente la construcción, entre aplausos del público.

Matinal de color y Ramos

Este sábado ya exhibe una actividad notable el Marítim semanasantero, pero será el domingo cuando se llene de color -normalmente, acompañado de sol- con los trajes de los miembros de los colectivos y el amarillo de Palmas y Ramos, que marcarán una matinal de domingo en la que el turista suele quedarse sorprendido por el espectáculo visual. Es un día en el que, tradicionalmente, hace calor (19 grados hay previstos) y todo invita a acercarse a puerto y playa. Es por ello que Santa María del Mar es un punto de mucha concentración humana.

A partir de ahí empiezan los traslados de imágenes, que ya se preparan para su exhibición pública.

Actos del sábado, 28 de marzo

Parroquia de San Rafael

20.30 h. Procesión de la Misericordia, con el traslado de las Tres María

Parroquia de Santa María del Mar

19.30 h. Procesión de la Flagelación del Señor

23 h. Procesión de las Plegarias del Cristo de la Palma

Parroquia del Rosario

20.30 h. Procesión de Nuestro Señor en su Crucifixión con costaleros, que a lo largo del reocrrido harán las "levantàs".

Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles

19.30 h. Procesión del Cristo del Perdón, acompañado de la Gaurdia Camino del Santo Grial y la Asociación Guerrilleros de València, el Ala 11 y Veteranos Boinas Verdes

20.30 h. Procesión de los Faroles de la Hermandad de la Coronación de Espinas. Previamente, en el templo, ofrenda de rosas a la Virgen. Al acabar, en la plaza de los Ángeles, los cofrades harán un círculo con los faroles.

Actos del domingo, 29 de marzo

Parroquias de San Rafael y el Rosario.

10 h. Bendición Interparroquial y Procesión de las Palmas y Ramos y procesión conjunta con salida desde el Mercat del Cabanyal.

Parroquia de San Rafael

Al acabar la procesión interparroquial, y desde la propia iglesia, traslado de la imagen de Jesús en Jerusalén hasta la Casa Museo de la Semana Santa.

Traslado del Cristo Yacente desde la parroquia a la sede social.

19.45 h. Traslado del facsímil del Santo Cáliz y del Santísimo Cristo del Salvador y el Amparo, que se separarán al llegar a la calle Cura Planells.

Parroquia de Santa María del Mar

9.45 h. Procesión de hermandades y cofradías y concentración de las hermandades en la plaza de Jesús de Medinaceli para la oración. Traslado a las Atarazanas para participar en el acto parroquial de bendición de Palmas y Ramos.

10.45 h. Traslado del Cristo de la Palma para posterior bendición de palmas y rmaos.

13 h. Traslado de Nuestra Señora de los Dolores

19.30 h. Procesión de jesús de Medinaceli

Parroquia de San Mauro

10.30 h. Bendición de Palmas y Procesión

Parroquia del Rosario

Tras la procesión de las Palmas con la parroquia de San Rafael, recogida del Cristo de los Afligidos desde el Museo.

12.30 h. Procesón el Cristo del Buen Acierto

19.30 h. Procesión de Jesús Nazareno

Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles

10.30 h. Traslado de la Cruz Relicario de la Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz desde el local social a la iglesia. Bendición de Ramos y Palmas y procesión de la Vera Cruz y la Entrada de Jesús en Jerusalén.

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18.30 h. Traslado colectivo de las imágenes de hermandades, corporaciones y cofradías desde la parroquia a los domicilios de los cofrades agraciados.