Las Fallas 2027 empiezan con un fin de semana lleno de actos... y esto no ha hecho más que empezar

La actividad fallera retornó, como si nada hubiese pasado, apenas una semana después de la cremà. Y no solo en los casales, donde se produjo la primera gran tanda de elecciones de presidente e incluso los primeros nombramientos de falleras mayores. También los anuncios de renovaciones o fichajes de artistas, aunque en muchos de estos casos son comunicados de acuerdos ya materializados durante la semana de fiestas.

A la vez, los casales se abrieron para la primera tanda de celebración de "l'apuntà", que hizo las veces de primera toma de contacto y regreso entre los falleros -para la que la condición indispensables es que los casales estén nuevamente en condiciones tras los días frenéticos de actividad- y para mostrarse al barrio esperando recibir nuevas altas, aquellas que estén en condiciones de recibir nuevos socios. O, en todo caso, para incorporarlos a la lista de espera, dentro del momento actual que vive la fiesta.

Más allá de las puertas de cada uno, los eventos colectivos han vuelto como una especie de post-Fallas. Como lo son los días de fallas en poblaciones cercanas, a los que han acudido comisiones falleras, sea para participar en los actos por hermandad con comisiones como por mera curiosidad. Pero también el el "cap i casal" se han producido. En un calendario tan sumamente saturado, dos Agrupaciones han sido las primeras en agendar y celebrar sus actos de exaltación de falleras mayores. No es una fórmula insólita -la del Centro, por ejemplo, ya lo hacía así hace décadas- pero sirve para tener continuidad en el calendario. Mercado de Jesús y el Carmen lo celebraron este fin de semana, aprovechando el hueco que hay antes de la Semana Santa.

El Gremio de Sastres y Modistas también puso en valor a sus asociados con el "showroom" de inicio de temporada, un éxito de convocatoria que no hace más que reforzar la sensación de que el colectivo profesional pasa por un excelente momento, al abrigo de la cantidad de nuevas incorporaciones a las filas falleras. Porque además, mientras, las rebajas continúan en las tiendas de indumentaria.

Showroom el Gremio de Sastres y Modistas / GSMCV

24 horas en Sant Antoni de Portmany

Carmen Prades y la corte de honor emplearon la jornada del sábado para hacer una escapada a Ibiza para participar en el 25 aniversario de La Nostra Falla, la comisión que, desde hace un cuarto de siglo, celebra la fiesta fallera en Sant Antoni de Portmany. Para ello volvieron a embarcarse en el ferry Ciudad de Granada, "el barco de las candidatas", que medio años atrás las llevó a Palma de Mallorca para hacer una convivencia en el jurado de las 73 aspirantes. En esta ocasión, y dentro del convenio firmado por la Junta Central Fallera y Trasmed, fueron ellas las que acudieron ya como electas para participar de una Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, un acto conmemorativo y el disparo de una "mascletà" de Hermanos Caballer, patrocinado por la naviera, y que hizo su particular camino pero desde Barcelona, dentro de la línea homologada para el transporte de mercancías peligrosas. Tras el viaje de 24 horas, el domingo por la mañana ya estaban cumpliendo con la mecionada Agrupación del Carmen, acompañadas de las infantiles, quienes antes habían acudido a la fiesta de Payasospital.

La comitiva acudió a la exaltación del Carmen / Fotofilmax

Antes, el sábado, Marta Mercader y la corte habían acudido a la de Mercat de Jesús, donde hubo recibimiento especial a Jimena Mompó, de la falla Costa y Borrás. Estaba en alta mar la comitiva mayor, por lo que no pudieron acudir y hacerle el recibimiento también a Marta Capella, de Carretera Escrivà.

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Jimena Mompó tuvo recibimiento especial en la Exaltación del Mercado de Jesús / Fotofilmax

Casi a la vez que embarcaban, sus antecesoras tomaban parte en la salida de la Dolorosa del Cabanyal, propia del Viernes de Dolor. Un acto que solo el tiempo dirá si ellas pueden participar dentro de doce meses, puesto que tendrá lugar el 19 de marzo. Los Granaderos están ahora con la duda de qué pasará con esta emblemática procesión, una de las principales del calendario de Semana Santa, por si se puede adelantar o retrasar en el calendario.