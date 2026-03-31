De "las Fallas se nos están yendo de las manos" a "seguir trabajando para mejorar la convivencia"

El pleno del Ayuntamiento celebró un micro debate sobre el estado de la fiesta fallera. Que, finalmente, resultó previsiblemente decepcionante. Estaba todo tan marcado que todo entró en lo previsible: la oposición municipal, que la fiesta está desbaratada y hay que arreglarla porque la responsabilidad del desastre es del Ayuntamiento; y éste, -el equipo de gobierno- que se ha trabajado muchísimo. Que sí, que "hay que tomar medidas correctoras", y que, ya que nos ponemos, la oposición no ha ayudado nada, en este caso especialmente el PSOE por "el desastre de Cercanías".

Cada protagonista lee lo ocurrido como más le conviene. A la hora de la verdad, el resultado fue también el previsto: la moción del Partido Socialista, que secundaría Compromís, no podía prosperar -se llama minoría- aunque la concejala Nuria Llopis alertada que "la fiesta se nos está yendo de las manos".

Y a cambio se aprobó una alternativa bastante blandita, que habla de: "seguir trabajando" -término muy recurrente, sea cual sea el color municipal- "con los agentes implicados para mejorar la convivencia y el desarrollo de la fiesta, fomentando la participación ciudadana y el respeto por el entorno". Y lo que ya se sabía: que las carpas, el próximo año, se instalarán de forma generalizada el 11 de marzo "garantizando el menor impacto posible en la vía pública". Teniendo en cuenta que en 2027, como se ha dicho mil veces, es el "año bueno", en el que este calendario molesta lo justito, algo que irá haciendo conforme los años vayan pasando.

Con su punto de contradicción, porque el concejal Santiago Ballester justificó el desastre de este año -la semana casi completa de carpas sin uso- "porque fue un mandato de la asamblea", cuando esta decisión -que, por otra parte, es lógica- se hace sin mandato de asamblea -quien, por otra parte, no tiene la potestad para elegir los días que se plantan las carpas-. El caso es que el edil titular de Fallas enumeró las bondades del trabajo de los servicios públicos y que se están tramitando las multas correspondientes por incumplimientos o la rapidez para pagar subvenciones y entregar zonas de actividades. Dicho de otra forma, "no como ocurría antes".

Noticias relacionadas

Pere Fuset se quejó de que "estaba claro que iban a ser las fallas del colapso y estábamos avisados. Que las Fallas altera el orden es previsible, pero no meterse goles en propia meta permitiendo abusos. ¿Ustedes de verdad quieren las Fallas? Querer las fallas es tratar de entender lo que pasa y hay que salvarlas de este colapso". Las medidas propuestas -no materializadas, como era previsible- incluían "Tasa Turística solo en Fallas, que lo de las carpas no vuelvan a ocurrir" -es decir, poner una fecha fija siempre para su apertura, el 12 d emarzo-, que los cambios con el uso de la pirotecnia esté claro antes de Fallas, reducción de mojiterías, incluyendo cochinillos revoltosos, solución al problema de los artistas falleros y no aceptar que es "normal" que la ofrenda acabe a las tres de la madrugada". ¿Por qué? "Porque ustedes están perjudicando la imagen de la fiesta fallera".