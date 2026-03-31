Qué ver el Martes Santo en la Semana Santa Marinera de València: Día del primer Encuentro

El Martes Santo representa el momento en el que Jesús entra en enfrentamiento dialéctico con quienes buscan su prendimiento tras el triunfal recibimiento el Domingo de Ramos. Y en la Semana Santa Marinera sigue multiplicando las salidas de diferentes cofradías.

Poco después de las nueve de la noche, esta jornada vivirá uno de los momentos emblemáticos de la Semana Santa Marinera. Es cuando, tras hacer salidas y recorridos por separado, convergerán en los antiguos astilleros las andas de Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores Coronada. Las imágenes de otros tantos colectivos de la parroquia de Santa María del Mar acaban uniéndose durante unos segundos entre los aplausos de los fieles, que o acompañan a cada una en su trayecto o, directamente, se concentran en la plaza para contemplar el momento.

Los Encuentros son ese momento en el que madre e hijo, representados con diferente iconografía, escenifican la metáfora de amor. Tendrán una especial relevancia el Domingo de Resurrección cuando, por la mañana, antes del Desfile, se mostrarán en diferentes parroquias marítimas. Pero para eso queda aún mucho. Jesús está, en estos momentos, en el punto de mira de sus enemigos, que lo materializarán el miércoles, cuando llegue su prendimiento.

El Encuentro no será la única salida importante. Por numerosa, destaca también la del Cabanyal, en la que se celebra la Procesión del Pretorio, haciéndolo de forma conjunta Jesús en la Columna y el siempre venerado Ecce Homo. En su versión valenciana, el Cristo de la Buena Muerte sale también esta noche y llega hasta la avenida de Tarongers, la auténtica frontera de la Semana Santa Marinera que, como hay que recordar, no atraviesa la Malva-Rosa. Asombrosamente, la fiesta marinera es del Grao, el Canyamelar y el Cabanyal, pero no llega a "subir" más arriba.

Actos del Martes Santo

Parroquia de Santa María del Mar

20 h. Salida del Jesús Nazareno.

20.30 h. Salida de la Virgen de los Colores Coronada.

21.15 h. Encuentro de las dos imágenes en las Atarazanas.

Parroquia de San Rafael

21 h. Misa y Procesión del Paso de la Muerte de Jesús presidido por la imagen del Cristo de la Buena Muerte.

Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles

20.30 h. Procesión del Pretorio con Jesús en la Columna y el Ecce Homo, acompañados de colectivos de Semana Santa de Sueca, Turís, Xàtiva, Sagunt y Silla.

23 h. Procesión de las Cinco Llagas del Cristo del Salvador.

Parroquia del Rosario

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10 h. Procesión de Jesús Nazareno ante Pilato.