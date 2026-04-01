Las Fallas 2027 traen el centenario de una comision que ha hecho del ingenio un magisterio

Las Fallas de 2027 acaban de empezar y eso supone, en algunos casos, virar hacia un objetivo muy importante. En este caso, hacia un centenario, que es el que protagonizará una de las comisiones con más prestigio en la propuesta artística de la actualidad.

Los primeros proyectos en Doctor Sanchis Bergón-Turia son "fallas escenario" de finales de los años veinte y primeros de los treinta, conservando la fórmula decimonónica que aún estará vigente varias décadas. Tras plantar en 1936 tendrán que esperar a 1947 para reaparecer, bajo la presidencia de Manuel Abriat y una falla de Manuel Giénez "Cotandeta". Fue un periodo brillante, en el que tanto este artista como Julián Puche les darán los primeros grandes premios, aunque tendrá que esperar a ser comisión octogenaria para recibir en 2009 su primer y único primer premio de falla que tienen en sus vitrinas de falla grande.

Alguna de sus fallas están muy bien consideradas en la historiografía fallera, como las "Malas Artes" de 1953.Y c on algunas interrupciones puntuales, es desde 1966 cuando ya consiguen una continuidad ya permanente.

Logo del Centenario / RLV

Explosión a partir de 2004

La auténtica explosión como propuesta llegó a partir de 2004, en el que la comisión empieza a dar un giro con la llegada de Cristina Tadeo, con la que se adentran en formas y texturas diferentes, rayando o haciendo secante con la Experimentación. Pero sería a partir de 2008 cuando, con Juanjo García, se convierten en una referencia conquistando un auténtico carro de premios de ingenio y gracia, incluyendo cuatro primeros consecutivos. Se convierten en cita obligada con sus "performances" en la presentación del proyecto (“La Nit del Bergó”) y convoca a la sociedad fallera a asistir a la "plantà al tombe".

Un clásico de Bergón: plantar "al tombe" / Moisés Domínguez

Casa sin Puertas, falla de los culos...

La Casa sin Puertas, la Falla Invisible, los teatros, la radio, la Circopedia, las Torres de Quart o el Corpus forman parte de este periodo brillante, que continuarán Jordi Palanca, Manuel Martínez Reig (con la Pesadilla en Bergon's Street) y posteriormente Raúl Martínez, con su falla de culos o la Revolución Estelar o este año, la Libertad en venta. Todo ello propuestas siempre de visita obligatoria que les ha permitido ser señalado con trazo grueso en las rutas falleras.

También han sido escenario de grandes fallas infantiles. Fueron de los descubridores de Oscar Villada, así como de Ferran Madero -quien ya está renovado para 2027-. En los últimos años también han tenido la colaboración de Ángel Navarro y David Ojeda y aquí plantó Vicente Almela una de sus últimas fallas.

Ahora, la comisión anuncia que "miramos adelante con el corazón lleno, porque este centenario no es solo tiempo. Es memoria, legado y futuro".