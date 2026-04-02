La falla del Pilar confirma el artista que plantará en 2027: vuelve un doble ganador de primer premio

La comisión de la Plaza del Pilar ha anunciado lo que se venía rumoreando en las últimas fechas: que Pere Baenas será el artista que les plantará la falla de 2027.

Esta es la solución que han encontrado después de que Paco Torres les anunciara que dejaría de competir en la Sección Especial, dejando entrever el agotamiento de los años que llevaba plantando al máximo nivel de exigencia, sin la recompensa por lo menos de haber logrado un primer premio, y que dejaba no la práctica fallera, sino trabajar en la ciudad de València en las secciones altas.

Curiosamente, este es el mismo camino que ha hecho Pere Baenas en los últimos años: anunciar su retirada (en marzo de 2024) por hartazgo de la alta competición y marchar a las juntas locales para regenerar aunque, en su caso, sí que ha plantado fallas en València, pero no en Especial. En aquel momento anunció su retirada aduciendo casi lo mismo que ahora Paco Torres: que el oficio "se ha vuelto cada vez más insostenible. Las demandas logísticas, financieras y emocionales han alcanzado un punto en el que necesito tomar un paso atrás para evaluar y reajustar mi enfoque".

Baenas celebra el primer premio en 2014 con el Pilar / Fernando Bustamante / FERNANDO BUSTAMANTE

Dos victorias en la historia

La relación de Pere Baenas y la Plaza del Pilar fue brillante la pasada década. De hecho, de su mano salieron los proyectos de 2014 y 2015, ganadores del primer premio de la Sección Especial. Son, hasta ahora, sus dos últimas victorias y, en su momento, extraordinariamente importantes, porque suponía para la comisión acabar con una sequía de quince años, el difícil periodo en el que la falla del Pilar, una de las componentes del "big three" histórico de participación (Convento Jerusalén, Na Jordana y ellos) tuvo que "echarse a un lado" cuando la irrupción de Nou Campanar modificó sustancialmente el mapa de la categoría.

Pere Baenas les plantó esas dos fallas y la de 2016 y previamente lo había hecho en 2006 y 2007. Y fue a partir de la de 2016 cuando la comisión ya se hizo con los servicios de Paco Torres, artista y miembro de su comisión.

Ahora, la comisión ha anunciado no solo el fichaje sino que lo hará "compitiendo al máximo nivel".

Para la falla infantil, hace unos días anunciaron la continuidad de Cromatiq Estudio.

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Con el fichaje de Pere Baenas, la Sección Especial se desenreda después de que tanto esta comisión como Exposición y Cuba-Literato Azorín anunciaran la no continuidad de sus talleres. Finalmente, éstos serán ocupados, respectivamente, por Baenas, Toni Perez y SacabutxArt.