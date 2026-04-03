Lugar y hora de los dos castillos que se celebran la noche del sábado al domingo en la Semana Santa Marinera
Tamarit dispara en dos barrios del Marítim para celebrar la Resurrección
La pirotecnia solo es posible en la Semana Santa cuando se acaban las sensaciones de Pasión y Dolor. Por eso, hay que esperar al primer segundo del Domingo de Resurrección para que las carcasas formen parte de la propuesta festiva en el Marítim.
Dos disparos pirotécnicos ayudarán a realzar el momento en el que los colectivos semanasanteros muden la piel. Acostumbrados a la solemnidad de las Procesiones, aparecen las charangas, el lanzamiento de loza y, en definitiva, una actitud de jolgorio general para celebrar la vuelta a la vida. Es la particular "Nit de Foc" previa al último día de fiestas.
El Ayuntamiento de València ha organizado dos espectáculos pirotécnicos en los barrios del Grau y el Cabanyal-Canyamelar. Así, la medianoche del sábado, 4 de abril, al domingo, 5 de abril, a las 00:00 horas, un bombardeo de colores blanco y violeta anunciará la resurrección de Cristo en la plaza del reloj. El bombardeo lo lanzará la pirotecnia Tamarit, tendrá 38 kilos de pólvora y durará 214 segundos, aproximadamente.
Una hora después, a la una de la madrugada, habrá un castillo de fuegos artificiales en la calle de Martí Grajales en la confluencia con el Mercat del Cabanyal. Se trata de un espectáculo que también ofrecerá la Pirotecnia Tamarit con 44 kilos de pólvora y una duración aproximada de 390 segundos.
- La Policía sorprende a dos hermanos violando a una mujer en un coche abandonado en Valencia
- La jueza deja libres y sin cargos a los dos hermanos a los que la Policía sorprendió violando a una mujer inconsciente en Valencia
- La inmobiliaria Merlin compra el solar junto a Mestalla para crecer con oficinas en València
- La jueza archiva la causa contra los dos hermanos a los que la Policía sorprendió violando a una mujer inconsciente en Valencia
- El Roig Arena se rinde a Laura Pausini
- La Aemet pone fecha al regreso de las lluvias en Valencia
- Concierto de Laura Pausini en el Roig Arena de València
- La transformación de las cuencas del Túria y el Magre a raíz de las obras postdana