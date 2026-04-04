Programa de la Semana Santa Marinera de València el Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección

Tras el Santo Entierro, la Semana Santa Marinera entra en una breve fase de hibernación que se desarrollará durante el Sábado de gloria. La mañana y la tarde se hacen larga, por lo que es normal estar en las sedes socializando. Hasta en algunas calles se recupera el «fútbol de carrer» entre infantiles ociosos. Dos procesiones, la del Sudario y la del Yacente en Grau y Canyamelar romperán la monotonía hasta que, a medianoche, un disparo de fuegos artificiales anuncie la resurrección en el primer minuto del domingo. Ese es junto al edificio del Reloj. Una hora después se repite junto al Mercat del Cabanyal, abarcando así las dos grandes zonas de influencia. En ambos casos es la Pirotecnia Tamarit la encargada de dar color a lo que, hasta entonces, había sido negro.

Ahí, la Semana Santa Marinera termina de mudar la piel a base de contrastes: en San Rafael sale la imagen del Cristo mientras, no muy lejos, se pueden escuchar charangas, corren los rollitos y la mistela conviviendo con las imágenes, ya vestidas de blanco.

Al día siguiente llega el fin de fiesta. Con una matinal más que cumplida: por la mañana, los Encuentros entre la Madre y el Resucitado. Después, el pinturero desfile de Resurrección, al que no falta nadie al son de música alegre y el lanzamiento masivo e flores. La Semana Santa Marinera acabará en la Plaza de la Cruz, donde Hermandad del Santo Sepulcro coreografiará el "Caracol", una metáfora a anudar y desanudar la Pasión hasta el próximo año.

Moisés Domínguez

Actos del Sábado Santo

23.59 h. En el Edificio del Reloj, castillo de fuegos artificiales

01.00 h. En el Mercat del Cabanyal, castillo de fuegos artificiales

En la Parroquia de San Rafael

23.59 h. Procesión de Jesús Resucitado

En la Parroquia de Santa María del Mar

18.30 h. Procesión de la Cruz y el Sudario. Al acabar, bendición del fuego y el cirio pascual.

23.59 h. Tamborà y Procesión conjunta de la Resurrección con una "rompida" de tambores

En la Parroquia del Rosario

18.30 h. Procesión del Cristo Yacente

Actos del Domingo de Resurrección

13 h. Desfile de Resurrección con salida desde el Mercat del Cabanyal y recorriendo las calles, sucesivamente, de Cabanyal, Canyamelar y Grau, acabando en la plaza del Rosario.

Al acabar, en la Plaza de la Cruz del Canyamelar, "Caracol" de la Hermandad del Santo Sepulcro.

En la Parroquia de San Rafael

11 h. Encuentro del Cristo Resucitado -representado por un niño- y la Dolorosa e las Angustias

En la Parroquia de Santa María del Mar

10 h. Salida de Jesús Resucitado para orar por los difuntos en la dáresa del puerto

10.15 h. Salida de la Virgen de los Dolores

10.30 h. Encuentro de las dos imágenes en las puertas del Mercado del Grau y procesión

En la Parroquia del Rosario

9.30 h. Procesión del Encuentro entre el Cristo Resucitado y la Virgen en la plaza de la Iglesia

En la Parroquia de los Ángeles

23.59 h. Representación de la Resurrección

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9 h. Encuentro de la Virgen con el Cristo Rsuccitado en la calle Escalante (a la altura del antiguo Cine Imperial)