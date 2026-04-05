La colección "Ilustres de la Ofrenda" de Levante-EMV reúne a 143 falleras mayores y cortes de honor históricas en su edición 2026

A lo largo de las dos jornadas de Ofrenda 2026 desfilaron 114.275 falleros y falleras. Bastante más de la mitad son mujeres o niñas, por una cuestión de proporcionalidad habitual. De entre ellas hay un pelotón que lo hicieron con una condición añadida: desfilar con sus fallas después de haberlo hecho, en su momento, como falleras mayores de València o cortes de honor.

Un momento que se recuerda especialmente cuanto más reciente está en el recuerdo. Y esas que fueron protagonistas en su momento son buscadas por Levante-EMV desde hace años para crear la "Galería de Falleras Ilustres", que así se ha bautizado desde la primera edición, en el año 2018.

No es fácil localizarlas, que no imposible. Hay que estar a pie de plaza -que no siempre se está porque a veces hay que sacar el ordenador en la Casa Vestuario-. Hay que escuchar el nombre de la comisión, recordar que en ésta o en aquella desfila, o debe desfilar, una de ellas. Eso, suponiendo con que sigan perteneciendo a esa comisión. Después hay que localizarlas en el estrecho margen que hay desde que entregan las flores hasta que abandonan la plaza. Apenas cinco metros: la Ofrenda es un acto extremadamente personal y hay que dejar vivirlo sin molestarlas.

Galería de Falleras Ilustres en la Ofrenda de las Fallas 2026 en València y (4/4) /

Galería de Falleras Ilustres en la Ofrenda de las Fallas 2026 en València (3/4) /

El reconocimiento facial hay que hacerlo sobre unas caras envueltas en mantillas, lo que no siempre lo hace fácil. Y en el caso de las que fueron corte infantil, con un añadido mortal: el cambio de fisonomía. Bastan un par de años para empezar a tener dudas de esa niña que ahora ya es adolescente o preadolescente. Ayuda, pasado los años, el hecho de ser fallera mayor adulta este año, lo que significa poder rescatar a algunas de ellas. Hasta en la Cena de Cortes Infantiles se les recuerda que pueden formar parte de este selecto club gráfico.

Vuelta con bebés

También es revelador el paso del tiempo con las adultas cuando, pasado un tiempo, pasan acompañadas de sus hijos e hijas. Desde hace un par de años también forman parte de la galería aquellas que lo desean. Otras veces, la relación materno-filial no es con niños pequeños, sino con hijas que, a su vez, han pasado ya por la corte infantil. Dos veces se ha producido este año.

El resultado es una colección de fotos que no son más que un homenaje, un recuerdo a quienes tuvieron un papel relevante en la fiesta. Si hay que hacer caso a los mensajes de Instagram dejados por todas ellas hay que concluir que participar en la "Galería de Falleras Ilustres" es, para ellas, un motivo de felicidad y hasta de orgullo. Se hace gustosamente.

Galería de Falleras Ilustres en la Ofrenda de las Fallas 2026 en València (2/4) /

Galería de Falleras Ilustres en la Ofrenda de las Fallas 2026 (1/4) /

A lo largo de cuatro galerías han ido apareciendo un total de 143 de ellas. No son todas las que son, ni mucho menos, pero sí todas las que se pudieron encontrar. Y, sobre todo, procurando "refrescar" el elenco para que la mayor cantidad posible tenga ese sentimiento de pertenencia. Esta búsqueda tiene sus momentos peculiares, como son las fotos conjuntas: las de aquellas comisiones que tuvieron muchas falleras y que, tras "cazar" a la primera, va llamándose a las siguientes. Así se hicieron, por ejemplo, las de Conde Salvatierra, Gayano Lluch, Jacinto Benavente, Isabel la Católica u Obispo Jaime Pérez.

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El próximo año aparecerán por aquí, si se les "da caza", Carmen Prades, Marta Mercader y sus cortes de honor para seguir escribiendo su particular historia porque, en Levante-EMV, no se acaba. Pero eso será... el año que viene. Sin prisa.