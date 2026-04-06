Linterna-Na Robella confirma los artistas de las Fallas 2027 tras el buen marzo pasado

Regeneración, y completa, es lo que ha conseguido el binomio Linterna-Na Robella y Fernando Llopis. Es la razón por la que ambas partes han anunciado la continuidad del compromiso para las Fallas 2027. Para "seguir disfrutando", tal como asegura la comisión con el anuncio de la renovación.

Para una y otro, el resultado del pasado mes de marzo fue una excelente noticia. Para la comisión, el cuarto premio fue una notable recuperación después de haberse anclado, no por ganas, en la peligrosa zona del "no premio" en las últimas ediciones. Tras estrenarse en 2017 en la Sección Primera A, los buenos o muy buenos resultados conseguidos por José Luis Platero, Mario Gual y Paski Roda -incluyendo con estos dos últimos sendas victorias de ingenio y gracia- habían dejado paso a un erial, con apenas un tercer premio de ingenio en 2024.

Para 2026, el fichaje tuvo su punto de incógnita, porque Fernando Llopis también venía de un año complicado, con un resultado muy discreto en Primera B y una caída de remate en Segunda B. Sin embargo, "El Verí" dio buen resultado. Incluso puede decirse que en la calle mejoró el boceto y la comisión se reencontró con la senda del premio, alcanzando el puesto 14 de entre los 18 participantes.

Linterna-Na Robella del pasado marzo / Moisés Domínguez

Y Herrero repite en la infantil

La comisión también ha confirmado la continuidad de Carlos Herrero, en la que será su cuarta falla. Un valor seguro que les ha garantizado premio en las tres participaciones anteriores.

Linterna acaba de celebrar 25 años de su constitución, como resultado de la unión de dos fallas centenarias, Linterna-En Gil y Na Robella-Ángeles-Maldonado y salvo los dos primeros años, siempre se han movido en secciones altas, anclándose en Primera A desde 2017.