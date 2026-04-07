Carmen y Marta reciben la Primavera de Murcia

Después de una semana de inactividad, Carmen Prades y Marta Mercader celebran su particular Parranda con la visita a las Fiestas de la Primavera de Murcia. Las falleras mayores de València participan en los días grandes de la capital del Segura, dentro de una relación entre ciudades y fiestas que se prolonga desde hace casi cuarenta años. También se dan cita las representantes de Alicante y Castelló, aprovechando que el calendario, ahora sí, permite estar a todas sin ningún tipo de problema. Y siempre con una misma característica: la hospitalidad y la admiración con las que son recibidas.

Las dos falleras mayores devuelven de esta forma la visita que hicieron las Reinas de la Huerta y sus damas a las pasadas Fallas. Más aún, este año también acudieron las candidatas al cargo adulto, dentro de una jornada de convivencia organizada por la Federación de Peñas Huertanas.

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Misa,Tronaera y Bando

En la segunda jornada participarán bien temprano en la Misa Huertana con la posterior procesión desde la Catedral. A las 13 horas asistirán a la "Tronaera Aérea", que es la versión murciana de la "mascletà" y que tiene lugar en la Glorieta de España, para finalizar con el Bando de la Huerta, el acto principal de esta parte de las fiestas, y que este año celebra el 175 aniversario. A mitad camino entre Cabalgata y Batalla, en la que los objetos que se lanzan desde los carros y carrozas son productos huertanos.