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Carmen y Marta reciben la Primavera de Murcia

Las falleras mayores de València participan en los actos centrales de las fiestas de Murcia, siguiendo una costumbre que dura casi 40 años

Carmen Prades y Marta Mercader reaparecen en Murcia

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Carmen Prades y Marta Mercader reaparecen en Murcia /

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Después de una semana de inactividad, Carmen Prades y Marta Mercader celebran su particular Parranda con la visita a las Fiestas de la Primavera de Murcia. Las falleras mayores de València participan en los días grandes de la capital del Segura, dentro de una relación entre ciudades y fiestas que se prolonga desde hace casi cuarenta años. También se dan cita las representantes de Alicante y Castelló, aprovechando que el calendario, ahora sí, permite estar a todas sin ningún tipo de problema. Y siempre con una misma característica: la hospitalidad y la admiración con las que son recibidas.

Las dos falleras mayores devuelven de esta forma la visita que hicieron las Reinas de la Huerta y sus damas a las pasadas Fallas. Más aún, este año también acudieron las candidatas al cargo adulto, dentro de una jornada de convivencia organizada por la Federación de Peñas Huertanas.

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Misa,Tronaera y Bando

En la segunda jornada participarán bien temprano en la Misa Huertana con la posterior procesión desde la Catedral. A las 13 horas asistirán a la "Tronaera Aérea", que es la versión murciana de la "mascletà" y que tiene lugar en la Glorieta de España, para finalizar con el Bando de la Huerta, el acto principal de esta parte de las fiestas, y que este año celebra el 175 aniversario. A mitad camino entre Cabalgata y Batalla, en la que los objetos que se lanzan desde los carros y carrozas son productos huertanos.

Galería de Falleras Ilustres en la Ofrenda de las Fallas 2026 en València y (4/4)

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