Otro cincuentenario de Fallas en Camins al Grau

Rodríguez de Cepeda-Lorenzo Palmireno se sumará este ejercicio a las fallas de oro. Las que han alcanzado el medio siglo de existencia. Siguiendo el paso inexorable de los años, este ejercicio será el de su 50 aniversario. Nada sorprendente si tenemos en cuenta que se trata de una comisión surgida de barrios de expansión, que se fueron creando entre los años sesenta y setenta para rellenar el espacio entre el centro y los Poblats Marítims. De hecho, es una de las últimas en llegar, puesto que muy poco antes habían ido creándose las Duque de Gaeta, Industria, Artes y Oficios, Maestro Valls y similares e incluso una, Conserva-Berenguer Mallol, fue una avanzada a su tiempo y está a punto de celebrar el centenario.

En esa tesitura, y muy cerquita del Mercat d'Algirós y de la Casa de la Salud, se creó esta comisión, plantando por primera vez en 1978, con Rafael Estivalis en la presidencia y con Virgilio Torrecilla como autor del primer monumento.

No tardaron en tener un primer gran éxito, apenas en 1980 con un segundo premio y primero de ingenio y gracia con una falla de Ramón Iranzo, pero ha sido con el inicio del siglo cuando han empezado de verdad a estar tocados por la varita en las secciones Terceras y Cuartas, especialmente de la mano de Manolo Martínez Reig. Aunque si hubo un año triunfal de verdad, ese fue el de 2023, cuando Mario Gual estuvo a punto de darles el siempre dificilísimo "trébol de cuatro hojas": doblete en grande e infantil. Se le resistió el premio de falla infantil, que tan solo fue el segundo.

Ya publicó Levante-EMV el pasado ejercicio que, desde el mes de mayo, se había activado la búsqueda de aquellas personas que ocuparan cargos representativos a lo largo de la historia para hacerles partícipes de los eventos que se celebrarán a partir de ahora para conmemorar la efemérides.

Tras la reelección de Salvador Domínguez Pascual, Lorenzo Miró Navarro y Rafael Estivalis Palau en la presidencia colegiada, la primera medida ha sido confirmar los artistas. Para la grande contarán con el estreno de José Miguel Gasent, un buen especialista en estas categorías, que contará con el guión de Roberto Elías.

Jose Miguel Gasent y El Talleret serán los talleres del cincuentario de Rodríguez de Cepeda / Falla Cepeda

Para la infantil vuelven a contar con "El Talleret", Iris Pitarch y José Vicente Castell, con cuyo "Ciclo del Agua" consiguieron el octavo premio en Sección Novena el pasado mes de marzo.

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Previamente, el 1 de marzo, organizaron una Mostra Solidaria de Balls a beneficio de l'Associació Espanyola Càncer de Mama Metastàtic (CMM), que contó con la presencia de la fallera mayor de València, Carmen Prades.