San Vicente-Periodista Azzati hace debutar a Gotes de Foc en Primera A en las Fallas 2027

El mercado de artistas falleros está movido por las necesidades de comisiones y la disponibilidad de profesionales. Y dentro de esta ley de la oferta y la demanda, y contando, bien se está explicando, que no todos los artistas quieren dar el salto a las secciones más altas, el hecho de que se produzcan debuts entra dentro de una cierta lógica. Especialmente, en Primera A, donde la presión es menor que en la Sección Especial y en el que la viabilidad de los talleres es más lógica y, por consiguiente, es más apetecible.

El pasado año hubo hasta cuatro estrenos en la categoría: Juane Cortell (en Periodista Azzati), Oscar Dols (en La Nova d'Orriols), los Cardells (en Quart-Palomar) y Fernando Llopis (en Linterna-Na Rovella).

Salto cualitativo importante

Y este contexto, en 2027 se va a producir un nuevo estreno. Gotes de Foc será la firma responsable de San Vicente-Periodista Azzati. La comisión más longeva en la categoría de plata ha echado el lazo al taller de los hermanos Micó, que darán un salto cualitativo importante en su trayectoria.

Gotes de Foc llevan años siendo un taller muy solvente en la zona media y medio alta del escalafón, pero afrontarán no solo su primera experiencia en Primera A, sino que el pasado ejercicio se estrenaron en Primera B. Llegan avalados por los dos primeros premios logrados este mes de marzo en Reino de València-Císcar y Salamanca-Conde Altea.

La comisión obtuvo un buen resultado en el concurso de 2026 de la mano de Juane Cortell "El Taller de Tamany", con el octavo premio, por encima de las perspectivas presupuestarias y mejorando sustancialmente los resultados en los últimos años en los que, salvo el quinto premio de 2025, se había movido en premios de dos dígitos.

Noticias relacionadas

¿Sabías que...?

San Vicente-Periodista Azzati saltó a la Sección Primera A en 1962 y lleva plantando en la misma de forma ininterrumpidamente a excepción de un "año accidente" en el que el reajuste de la clasificación la llevó a Sección Especial, donde militó en 1967. A partir de 1968 ya lo ha hecho de forma constante, sumando cinco primeros premios con con José Puche (1973, 1974 y 1975), Santiago Soro (1982) y José Lafarga (2008).

El viaje de Carmen y la corte a Ibiza por el 25 aniversario de La Nostra Falla de Portmany /