San Vicente-Periodista Azzati hace debutar a Gotes de Foc en Primera A en las Fallas 2027
El taller de los hermanos Micó da el salto más importante de su carrera
El mercado de artistas falleros está movido por las necesidades de comisiones y la disponibilidad de profesionales. Y dentro de esta ley de la oferta y la demanda, y contando, bien se está explicando, que no todos los artistas quieren dar el salto a las secciones más altas, el hecho de que se produzcan debuts entra dentro de una cierta lógica. Especialmente, en Primera A, donde la presión es menor que en la Sección Especial y en el que la viabilidad de los talleres es más lógica y, por consiguiente, es más apetecible.
El pasado año hubo hasta cuatro estrenos en la categoría: Juane Cortell (en Periodista Azzati), Oscar Dols (en La Nova d'Orriols), los Cardells (en Quart-Palomar) y Fernando Llopis (en Linterna-Na Rovella).
Salto cualitativo importante
Y este contexto, en 2027 se va a producir un nuevo estreno. Gotes de Foc será la firma responsable de San Vicente-Periodista Azzati. La comisión más longeva en la categoría de plata ha echado el lazo al taller de los hermanos Micó, que darán un salto cualitativo importante en su trayectoria.
Gotes de Foc llevan años siendo un taller muy solvente en la zona media y medio alta del escalafón, pero afrontarán no solo su primera experiencia en Primera A, sino que el pasado ejercicio se estrenaron en Primera B. Llegan avalados por los dos primeros premios logrados este mes de marzo en Reino de València-Císcar y Salamanca-Conde Altea.
La comisión obtuvo un buen resultado en el concurso de 2026 de la mano de Juane Cortell "El Taller de Tamany", con el octavo premio, por encima de las perspectivas presupuestarias y mejorando sustancialmente los resultados en los últimos años en los que, salvo el quinto premio de 2025, se había movido en premios de dos dígitos.
¿Sabías que...?
San Vicente-Periodista Azzati saltó a la Sección Primera A en 1962 y lleva plantando en la misma de forma ininterrumpidamente a excepción de un "año accidente" en el que el reajuste de la clasificación la llevó a Sección Especial, donde militó en 1967. A partir de 1968 ya lo ha hecho de forma constante, sumando cinco primeros premios con con José Puche (1973, 1974 y 1975), Santiago Soro (1982) y José Lafarga (2008).
Linterna-Na Robella confirma los artistas de las Fallas 2027 tras el buen marzo pasado
Mercado Central anuncia los artistas para 2027
- Hallan muerto de una puñalada a un hombre en plena calle en Burjassot
- Investigan la muerte de un hombre tras consumir alfa en un encuentro sexual en Benetússer
- El hombre muerto en el encuentro sexual de Benetússer intentó huir de su agresor tras haber sido encerrado en una habitación
- Llegan las lluvias y el barro a Valencia: la Aemet indica las horas en las que lloverá más y hasta dónde bajarán las temperaturas
- Buenas noticias para los valencianos: el próximo festivo del calendario laboral permite un puente de 3 días
- Llega el cambio en el tiempo de València: la Aemet prevé polvo en suspensión, caída de las temperaturas y lluvias
- Batalla campal en la Saïdia: 'Los vecinos tenemos miedo
- Antonio Carmona: «Soy un sobreviviente: después de lo que me pasó, subirme a un escenario es el secreto de la vida»