Quart-Palomar anuncia a los Cardells para plantar en Primera A por 39ª año consecutivo

Queda dicho que San Vicente-Periodista Azzati lleva desde el año 1967 plantando de forma ininterrumpida en Primera A. Es un récord inalcanzable mientras no sean ellos quienes se bajen de tan particular caballo. La siguiente comisión que les sigue en el ranking está bastante lejos, pero sus números tienen muchísimo mérito y son no menos inigualables: la de 2027 serán la falla número 39 consecutiva en la categoría de plata. Porque Quart-Palomar se estrenó en la categoría en 1988 y ahí continúa. A lo largo de estas cuatro décadas solo han ganado una vez, en 2004, pero que vale por cien: para muchos, el "Diari de Ampa" de José Puche es una de las mejores fallas que se han plantado en la historia de las Fallas.

En los primeros años de la presente década vivieron un momento muy brillante, con las fallas de Paco Torres, estando a punto de repetir victoria en 2023. Cuando éste migró a la Avenida del Oeste han probado con Ximo Martí y el pasado año dieron la alternativa en la categoría al taller de Cardells, Mario y Enrique, quienes pusieron en escena un montaje muy en las líneas personales del taller. "Contrariats" siendo tercera por la cola en presupuesto declarado, acabó sexta por la cola en el reparto de premios, lo que significa que ese décimo tercer premio estuvo por encima de las expectativas económicas.

Para las fallas de 2027 han anunciado la continuidad de la sociedad artística familiar. En los ejercios anteriores, y a pesar de ser un taller consolidado y bien premiado, no habían tomado la medida a la Primera B, con dos proyectos sin premio en 2024 y 2025. En 2026, sin embargo, las cosas han empezado a mejorar, logrando un buen premio en la categoría de plata, éste de Quart-Palomar, y también se han estrenado la vitrina de Primera B con el duodécimo de Isla Cabrera.

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