La gran "quedada fallera" en San Vicente Ferrer

La Ofrenda a San Vicente Ferrer es, además del acto propio del patrón, con su liturgia de clavarios y clavariesas y "xiquets del miracle", la primera gran reunión fallera post-fallas. Los altares han terminado por acoger a las comisiones de falla para participar en el acto, hasta el punto de superar en número en no pocos casos a los propios socios numerarios.

Las comisiones de falla en la Ofrenda a San Vicente Ferrer (5/6) /

Las comisiones de falla en la Ofrenda a San Vicente Ferrer (4/6) /

En las fiestas está casi todo inventado y para las comisiones, y especialmente para las falleras mayores, es una "passejà" suplementaria. Una oportunidad para volver a salir banda en ristre y de reencuentro entre las compañeras de sector. No es poco el debate sobre esta sobreabundancia fallera: que si deberían ir las comisones de la zona de influencia de los altares; que si, además de participar en la Ofrenda, deberían embeberse en la fiesta vicentina asistiendo a una representación de "miracles". Pero, por contra, también es un caudal humano que da incontestable brillantez al acto y que atrae a muchas personas: solo los entornos de cada una ya suponen una importante cantidad de asistentes.

Las comisiones de falla en la Ofrenda a San Vicente Ferrer (3/6) /

Las comisiones de falla en la Ofrenda a San Vicente Ferrer (2/6) /

El primero de dos grandes actos colectivos

Para todas las falleras, la Ofrenda vicentina es el primero de los dos grandes actos colectivos en los que participarán. El segundo es la Procesión de la Virgen, y que son como una particular previa antes de afrontar, desde el último fin de semana de junio, las preselecciones.

Levante-EMV intenta captar a la gran mayoría de ellas, cosa que es imposible, pero en esta ocasión ha podido reunir a gran parte de ellas. Con el paso del tiempo, muchas de ellas serán las falleras mayores de València y sus cortes de honor.

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Precisamente, Carmen Prades y Marta Mercader también formaron parte del cortejo, como última entidad invitada antes de la Junta Central Vicentina.

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