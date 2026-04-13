La Ofrenda a San Vicente acaba... con incendio de una palmera

El remate de la Ofrenda a San Vicente Ferrer fue la entrega de una corona de laurel ante su estatua de la plaza de Tetuán. Pero hubo también un epílogo inesperado: el prendimiento de una palmera en ese mismo lugar, al acabar la "mascletà".

Tras el disparo nada hacía preverlo: se había desarrollado con normalidad, la gente había aplaudido y empezaban a dispersarse. Sin embargo, lo que había sido imposible detectar era que alguna pieza había caído sobre una de las palmeras en la acera frente a donde estaba la comitiva, la que da a Capitanía. Pasados unos minutos es cuando se ha detectado la columna de humo e, inmediatamente, las lenguas de fuego.

El disparo contaba con todas las medidas de seguridad, tanto de distancias como de presencia de bomberos, por lo que éstos se han dirigido inmediatamente para intentar apagar el árbol. Aunque, por momentos, parecía que el fuego estaba controlado, se reproducía insistentemente, lo que da a entender que había prendido en las partes de fácil combustión del tronco.

La palmera fue rociada repetidamente e incluso hubo que recurrir a la boca de riego para reponer el agua del camión cisterna, mientras el humo blanco se mantenía tozudamente.

En la palmera colindante se notaba que a estos árboles no les ha llegado todavía la poda, porque en la parte inferior de su copa se aprecian numerosas hojas secas, un acelerante natural del fuego.

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Los bomberos han cerrado el paso al público mientras ha seguido echando agua en el intento de salvar el árbol. Ya por la tarde, con el incendio extinguido, la palmera permanecía de pie, a la espera de que el servicio de Parques y Jardines evalúe su estado y decida si puede o debe ser talado aunque, de momento, no estaba ni perimetrado.