La pirotecnia da la bienvenida al día de Sant Vicent Ferrer de València. Programa de actos del lunes 13

Aunque el programa de actividad vicentina lleva desarrollándose durante la semana, es en domingo y lunes cuando llega a su momento álgido. Y el día del patrón es el que se recibe con más solemnidad. Están previstas los dos grandes actos colectivos, la Ofrenda y la Procesión pero, a la vez, los altares repartidos por la ciudad recibirán a la ciudadanía para ver la representación de los "miracles". Por la noche se bajarán las imágenes del santo que están ahora mismo en las hornacinas de los altares y finalizará no solo el festivo, sino el largo ciclo de vacaciones, tanto de turno pascuero como el completo de los escolares.

El día grande del patrón se ha recibido con fuegos artificiales. La Pirotecnia Nadal Martí ha organizado un "castell de pals" a los pies de las Torres de Serranos, no lejos del lugar en el que el "pare Vicent" nació y predicó. La lluvia ha deslucido la asistencia de púbico porque, después de un día en el que ha amagado más que vertido, justo a la hora del disparo ha caído con algo más de insistencia. La pirotecnia tendrá una segunda sesión al acabar la Ofrenda matinal, aproximadamente un poco antes de las dos y media de la tarde, en la Plaza de Tetuán, a cargo de Vulcano.

Las Fallas en la Ofrenda de San Vicente Ferrer 2025 (y 3/3) /

Actos para el lunes, 13

Al amanecer, despertá clásica con disparo de salvas y volteo general de campanas.

10.00 horas Solemne Pontifical en la Seu presidida por el arzobispo Enrique Benavent y con sermón en valenciano del dominico José Manuel Alcácer.

12.00 horas Procesión cívica de ofrenda de flores a San Vicente Ferrer. Partiendo de la puerta principal del Ayuntamiento de Valencia hasta la Casa Natalicia del santo, a través de las calles San Vicente y Paz con el siguiente orden de participación:

Fiesta de los Niños de la Calle San Vicente

Altar del Mocadoret

Altar del Pilar

Altar del Ángel Custodio

Asociación de la Pila Bautismal

Cofradía de La Cañada

Altar de Almàssera

Altar del Tossal

Altar del Mar

Altar de la Playa

Asociación Damas de San Vicente Ferrer

Altar del Carmen

Altar del Oliveral

Altar del Mercado de Colón

Altar del Mercat

Altar de Russafa

Invitados oficiales

Honorables Clavariesas años anteriores

Honorable Clavariesa 2026

Directiva JCV

Corporación Municipal

Posteriormente en la plaza de Tetuán, ofrenda a la imagen de san Vicente Ferrer, interpretación de los himnos regional y nacional, y disparo de una mascletá a cargo de la pirotecnia Vulcano.

Por la tarde, según el programa de cada asociación, representación de los "miracles".

19.00 horas. Solemne Procesión General, que saliendo de la Catedral realizará las tradicionales estaciones en la Iglesia de Santo Domingo, Casa Natalicia y Parroquia de San Esteban, con el siguiente orden de participación:

Fiesta de los Niños de la Calle San Vicente

Altar del Mocadoret

Altar del Pilar

Cofradía de Lliria

Altar de Russafa

Altar del Ángel Custodio

Asociación de la Pila Bautismal

Cofradía de La Cañada

Altar del Tossal

Altar del Mercat

Altar de la Playa

Asociación Damas de San Vicente Ferrer

Altar del Carmen

Altar del Oliveral

Altar del Mercado de Colón

Altar del Mar

Colegio Imperial de Niños Huérfanos

Honorables Clavariesas años anteriores

Honorable Clavariesa 2026

Directiva JCV

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Por la noche, según el programa de cada asociación, bajada del Santo.