El año que viene... de la Crida a San Vicente en 37 días

La celebración del día de San Vicente Ferrer completa la trilogía de actos festivos correspondientes al final del invierno y principio de primavera, dentro de una ciudad que, en estos meses, dispone de un amplio calendario de celebraciones, y que continuará con la fiesta de la Virgen de los Desamparados, el Corpus y las fiestas de diferentes advocaciones de los barrios.

Si la sensación general ha sido la de un calendario comprimido, lo que espera en 2027 es aún más complejo. A bote pronto, la primera conclusión es que, en apenas 37 días se liquidarán, sucesivamente, Fallas, Semana Santa y San Vicente. Y siendo más precisos, pasarán 37 días entre la Crida y la procesión de San Vicente Ferrer. Una auténtica locura. Sobre todo teniendo en cuenta que muchos miembros de una fiesta doblan o triplican participación en las otras.

A nivel organizativo, en apenas mes y medio se condensarán gran cantidad de operativos: desde la jornada de la Crida a las "mascletaes", las noches de verbenas, los cortes de calle procesionales... los actos que requerirán asistencia de la policía municipal se contarán por cientos. Fuentes municipales recordaban que los servicios extraordinarios y "operativos" son un trabajo suplementario y remunerado aparte para los funcionarios de la Policía Local.

Lo mismo sucederá con los expedientes de ocupación de dominio público que, en todo caso, contarán con la ventaja de que los de Fallas los tramitará esta concejalía y los del resto de fiestas, Dominio Público. Pero Fallas, por ejemplo, también tendrá que gestionar en menos tiempo la contratación de espectáculos pirotécnicos que se suman en los días de Semana Santa y San Vicente.

Ya durante la reunión del Bando de Semana Santa se reconoció la necesidad de una coordinación especial, sobre todo en los Poblats Marítims, donde se reclamará la retirada de la ornamentación lo más rápidamente posible: no "queda bien" hacer procesiones de recogimiento con adornos luminosos por medio. También se incluirá, en el Bando de Fallas, la recomendación expresa de retirar, por parte de las comisiones, las "senyeras" callejeras.

Las comisiones de falla en la Ofrenda a San Vicente Ferrer (3/6) /

Las comisiones de falla en la Ofrenda a San Vicente Ferrer (2/6) /

Nuevo conflicto escolar a la vista

La principal complicación, todavía por resolver, será la cuestión escolar en Fallas. La situación es igual de compleja que este año, en el que hubo que reconvocar al Consejo para modificar el calendario y recuperar para la causa fallera el 16 de marzo y acabar el curso un día más tarde.

En 2027, la incomodidad es mayor: el 15 de marzo es lunes, en el se pueden celebrar a mediodía las fallas escolares, pero que las "verdaderas" ya están en la calle. Y el 16, el día de la recogida de premios, es martes. Contando con que 17 y 18 sean festivo local y 19 autonómico, queda pendiente la resolución, incluso con la alternativa, expresada ya en el anterior conflicto, de la necesidad de una "Semana Fallera" en el calendario escolar, ya institucionalizada, que evitara estos problemas recurrentes y que llegará en 2027 a su máxima expresión, puesto que generaría un acueducto de días sin colegio del 13 al 21 de marzo, ambos inclusive.

Sea así o sea con un calendario como el de este año, los escolares tendrán, de 16 de marzo a 5 de abril tan solo tres días lectivos: los que van del Lunes al Miércoles Santo: tres de 21.

Galería de Falleras Ilustres en la Ofrenda de las Fallas 2026 en València (3/4) /

Una cuestión aplicable también al calendario laboral que, más allá de los festivos naturales, y en función a cada situación personal, obligará a plantear buena parte de los permisos y vacaciones -en no pocos casos, pertenecer tanto a Fallas como a Semana Santa se hace a cuenta de vacaciones de verano-. Así como los propios cierres de establecimientos a base de la suma reiterada de festivos locales y autonómicos, así como de fines de semana.

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Un mes hasta la Virgen y un Corpus sin ola de calor

Este calendario "endemoniado" generará, por contra, un parón más amplio hasta las siguientes convocatorias: desde San Vicente al día de la Virgen pasará más de un mes. A su vez, el Corpus será "temprano", lo que evitará que caiga en época ya de calor asfixiante: será el 30 de mayo.