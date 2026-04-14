La JCF recupera años después la comisión Fallas Unesco para preparar el 10º aniversario de la Declaración de Patrimonio

El concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha aprovechado el pleno de disolución de la Junta Central Fallera para anunciar la convocatoria de la Comisión de Seguimiento de las Fallas Unesco tras años de inactividad, para empezar a preparar un programa de actividades conmemorativas del décimo aniversario de la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. "La convocaré para repasar lo que se ha hecho en estos años y lo que vamos a hacer de cara a esta efemérides".

La comisión fue constituida en marzo de 2016, cuando la Junta Central Fallera estaba regida por Compromís y reunía a representantes de las diferentes "partes del todo": los elementos que conforman la singularidad de las Fallas y que incluye artistas falleros, pirotécnicos, músicos, indumentaristas, universidades y expertos, además de los propios representantes falleros, con objeto de proponer y establecer medidas de protección y salvaguarda, -a escala de lo local- para los aspectos protegidos en el expediente de la declaración, más allá de que éstos deben partir de los gobiernos estatales, puesto que los Patrimonios de la Humanidad se conceden no a las ciudades ni a los gobiernos regionales, sino a los estados.

La acción de esta comisión se limitó, en sus primeros años, a la publicación de tres decálogos de buenas prácticas, uno hacia la falla como monumento en 2017 y dos como hacia la pirotecnia y la música en 2019.

Una celebración en declive

Así mismo, la celebración de la Declaración fue decayendo conforme pasaron los años. En los primeros ejercicios aún se celebraron unas jornadas de una cierta participación, tanto en la Ciudad del Artista Fallero en 2018 -malograda por el mal tiempo- como en el barrio del Carmen en 2019, o una triple jornada de conferencias y desfiles en 2020, para ir languideciendo con el paso de los años no teniendo ni siquiera una dotación presupuetaria. Era, de hecho, una asignatura pendiente del actual equipo de gobierno, que finalmente desechó la idea de hacer una celebración anual (en 2024 no pasó de unos pocos paneles en la Lonja). La mayor aportación ha sido la edicón, eso sí, de un más que aceptable Libro del Patrimonio, pero no de una celebración popular para la que no había prácticamente partida presupuestaria. Ahora se ha aguardado a este décimo aniversario en el que el organismo fallero se ha autoimpuesto el reto de organizar un programa de actividades de más enjundia. Y que sirva para reconciliar a la fiesta con una declaración que, fiel a la idiosincrasia de la fiesta, ha generado más duda que otra cosa, teniendo en cuenta que tampoco se sabía especialmente qué beneficios se obtendría con ese marchamo.

Sin cambios en la directiva

Este anuncio fue uno de los puntos de la disolución de la JCF, que ahora funcionará de forma interina hasta que se lleve a cabo la renovación de los delegados de sector -habrá elecciones en los 26 distritos para elegir o reelegir a otros tantos- así como para llevar a cabo, por parte de la presidencia, las sustituciones de asesores y adjuntos que considere, así como de la junta directiva, aunque la impresión inicial es que no habrá cambio ni en la secretaría general ni en las vicepresidencias.

Este funcionamiento interino es porque la fiesta no puede paralizarse. Algo que también ocurre en las propias comisiones. Así, se está ya a punto de lanzar bases de algunos concursos, como el de dibujo, y algunos eventos, como los Balls al Carrer, se reanudan este domingo, para lo que hace falta que haya personas de la delegación correspondiente.

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Así mismo, se ha informad, en clave municipal, que queda hasta el 5 de mayo para que las comisiones que así lo decidieron, pidan la subvención de falla que les falta por cobrar, un 25 por ciento, y que se hace para poder empezar el ejercicio con un cobro de efectivo y no "quemarlo" todo antes de fiestas. Ballester recordó que este año, las subvenciones previas (todo o parte) se abonaron antes de la Crida.