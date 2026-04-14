Las Preselecciones a Fallera Mayor y las fiestas callejera de San Juan ya tienen calendario

La reanudación del ejercicio fallero supone el aviso de una batería de fechas de cara a la primera parte del mismo.

Así, el concejal Santiago Ballester ha anunciado, durante el pleno de disolución, y como paso importante y previo, "porque además se me ha pedido por las comisiones de falla", las fechas señaladas para poder celebrar las fiestas de San Juan en las demarcaciones.

Finalmente, éstas serán el 13 y el 20 de junio. Estas fechas se deben a la configuración del calendario, puesto que, a la semana siguiente, ya empiezan las Preselecciones a Fallera Mayor de València.

De esta forma, las comisiones ya pueden escoger las fechas para solicitar a Dominio Público el corte de calles para instalar los elementos de la fiesta -fundamentalmente, hinchables y escenario para verbenas, que en este caso se pueden celebrar hasta las tres de la madrugada-. Las comisiones pueden pedir estas zonas reservadas con un mínimo de antelación de 30 días para así poder pasar los informes o rectificarlos en caso de necesidad. El año pasado hubo una más que agria polémica en ese sentido porque algunas comisiones se vieron privadas de algunas instalaciones al solicitarse un tipo de documentación que, aún estando en vigor desde hace años, no se pedían sino que se saldaba con una "declaración responsable".

Estas fechas permitirán a las comisiones, así mismo, desplazarse a Alicante para participar en la fiesta de las Hogueras, donde tanto los cuadros de honor lo hacen de forma oficial en eventos como la Ofrenda como grupos de falleros que acuden a visitar la ciudad. Este año, los días principales de la fiesta hermana caen, como las Fallas, entre semana.

Con este calendario, también ha quedado clarificado el de las Preselecciones, que serán inmediatamente después. Así, las fechas que, cuando se oficialice, estarán a disposición de los sectores para solicitar -no hay jornadas electorales que invaliden alguna de estas fechas- son las siguientes:

Viernes, 26 de junio

Sábado, 27 de junio

Domingo, 28 de junio

Viernes, 3 de julio

Sábado, 4 de julio

Domingo, 5 de julio

Domingo, 28 de junio

Viernes, 10 de julio

Sábado, 11 de julio

Domingo, 12 de julio

Viernes, 17 de julio

Sábado, 18 de julio

Domingo, 19 de julio

Otras fechas que se han anunciado son las siguientes:

30 de Abril: Gala de los Artistas Falleros en el Hemiciclo del Ayuntamiento

8 de Mayo: Dansà de les Falles en la Plaza de la Virgen

12 de Mayo: Pleno de Constitución de la JCF

20 de Mayo: Inauguración de la Exposición del Concurso de Fotografía en Nuevo Centro

24 de mayo: Gala de los Unos de las Juntas Locales en Moncada

6 de Junio: Concurso de Dibujo

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