La Semana Santa Marinera termina el ejercicio... con la Orquesta La Pato

Pertenecer a la Semana Santa Marinera no está reñido con el componente lúdico. Y más cuando el calendario de la Pasión está finalizado. Este fin de semana, con las procesiones completadas y la retirada de las imágenes a las parroquias, con la ropa ya en la tintorería y las sedes recogidas, llega la Jornada de Convivencia, en el que los cofrades participarán en actividades infantiles, una comida de hermandad y un tardeo con la Orquesta La Pato. Será el 18 de abril, en la explanada con graderío de la Marina Norte, conocida como la Plaza de la Sal.

Se trata realmente de la jornada que debía haberse celebrado en el mes de enero y que fue desaprobado por el Ayuntamiento. En concreto, el Ayuntamiento lo desestimó porque no iba "vinculado a uan festividad tradicional o de interés general" a pesar de que se lleva celebrando 15 años. La concejala de Fiestas, Mónica Gil, alegó que su área no tiene las competencias para las autorizaciones y remitió a Dominio Público por la que concede estas autorizaciones durante el año (salvo las de Fallas en el mes de marzo, que gestiona la propia Concejalía de Fallas).

Finalmente, el gobierno local corrigió la postura y se decidió la fórmula de "acto propio", que finalmente asumió la concejalía de Participación Ciudadana de Julia Climent como organizadora del mismo y tras comunicarlo en persona la alcaldesa María José Catalá al presidente de la Junta Mayor.

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La fiesta se realiza, tal como dice Carles Genís, "porque es perfectamente compatible con lo que es la fiesta como tal en su calendario. Es una forma de socializar entre los colectivos y hace bien a todos". Consiste en una comida popular, para la que hay que apuntarse en la Junta Mayor o en cualquier cofradía, hermandad o corporación y, ya abierto al público, sobre las cuatro y media de la tarde, el tardeo.