El Congreso decide meter tres falleros en el Consell Rector Municipal

El Congreso Fallero ha entrado en su fase más interesante porque, con la entrada en el debate de la configuración de la Junta Central Fallera, se pone sobre la mesa el gran nudo del futuro Reglamento a efectos organizativos y políticos.

Especialmente, porque se debate sobre un proyecto de Reglamento que no es el vigente, sino uno de nuevo cuño y que plantea, ya de inicio, un cambio más que sustancial en la directiva del máximo organismo fallero, con el que se orilla al Concejal de Fallas, obligado a dejar la presidencia ejecutiva en una persona por delegación y en la que se incorpora un secretario general remunerado elegido anualmente por la asamblea de presidentes. Con la particularidad de que ese nuevo presidente ejecutivo debe tener solvencia técnica y académica (como actualmente el coordinador general-secretario general, que ostenta Nico Garcés) pero el secretario general no.

Una fórmula sobre la que los servicios jurídicos municipales ya han advertido de su posible inviabilidad dentro del marco de Organismo Autónomo Local, y extensible a los propios grupos municipales, que finalmente deberían aprobarlo en un pleno. Este cambio supone o se interpreta como un intento de "semi independencia" respecto a un ayuntamiento que seguiría siendo el financiador pleno del organismo.

De momento, lo que se ha aprobado en los artículos preliminares es el reconocimiento de la adscripción plena al paraguas municipal, reconociéndose y aprobándose la condición de Organismo Autónomo Local. Que no es incompatible con que el Congreso, llegado el momento, pudiera tomar una decisión (la del secretario electo), que pudiera después ser puesto en entredicho desde la Casa de la Vila.

Así, se ha aprobado una definición de la naturaleza y régimen jurídico de la JCF, propuesta por Luis Fortuny, en el que se recalca que "se rige por lo dispuesto en la legislación de régimen local". Dicho de otra forma, que así lo verbalizó, "sometido al régimen municipal y costreñida su libertad porque está sujeto a esas disposiciones". Se aprobó por mayoría, aunque no abrumadora: 72 a 46.

Se le añadió una especie de recordatorio, propuesto por Rafael Ferrando, de que la JCF "emana de la voluntad de las comisiones de falla", en la línea del reglamento de 1990.

Esa revolucionaria JCF señala a ese presidente puesto por el concejal como "presidente ejecutivo-director general". De momento, también se ha descartado la denominación de "director general" aunque solo fuera a efectos gramaticales, pero que también suponía, o podía interpretarse, como una condición de menor valor.

Dicho esto, se reforzó la definición de quien compone la Junta Central Fallera. Junto con los cargos habituales, (presidencia nata, ejecutiva, vicepresidencias, secretaría general y gerencia, vocales y adjuntos), se incorporó plenamente a los presidentes de Agrupación y al presidente de la Interagrupación con voz y voto. Este último, pedido por el propio presidente de la Inter, se aprobó por un escaso margen.

Se quieren meter en el Consell Rector

Luego quedaba otro tema llamativo, cuyo resultado aún lo es más: se validó la estructura de la JCF. Por una parte, la orgánica y funcional: Directiva,Asamblea General, Pleno, Delegaciones y Sectores y la administrativa que es el Consell Rector municipal.

Pero a éste, al Consell que conforman los grupos políticos, incorporarle tres falleros elegidos por la asamblea de presidentes. Lo presentó Rafael Ferrando que "los falleros debemos estar presentes más allá de los políticos. Si el Consejo Escolar tiene maestros, por qué el Rector no tiene falleros?".

Lo rebatió José Martínez Tormo. "No podemos pretender ser organismo municipal y querer controlarlo. Los consejos rector de los organismos municipales y las comisiones municipales, por ley, son proporcionalmente por los grupos políticos. Es que esto luego puede crear frustraciones. No podemos poner en el Reglamento que vamos a interferir en el Consejo Rector, como no podemos meter en las comisiones municipales. Otra cosa es, como está ocurriendo, que los grupos municipales incorporen falleros dentro de las plazas que tienen. Como los hay en esta misma reunión de hoy" -en alusión, por ejemplo, a José Luis Vaello-.

Noticias relacionadas

Ferrando le contestó, ante la más que previsible negativa municipal, que "por lo menos, lo hemos intentado". Y el caso es que se aprobó: por 59 votos a favor y 43 en contra.