Programa del 18 y 19 de abril de las Fallas 2027. "Apuntà" y exaltaciones anuncian la activación de la fiesta

El ejercicio fallero de 2027 echa a andar en los fines de semana de abril con la celebración de las fiestas de l'Apuntà. Entre semana, y especialmente los viernes, tienen lugar las elecciones de presidencia y ya las comunicaciones de fichajes de artistas -cada vez más cotizados-. Pero en fin de semana es momento de apertura de puertas. Aunque la continuidad en la comisión se hace sobre todo por vía telemática, esa jornada sirve como socialización y como invitación al vecindario para, como su propio nombre indica, apuntarse a la fiesta. Eso, aquellas que aún admiten nuevas altas, dentro de la particular saturación que hay en no pocos censos. Es lo ue va a pasar este fin de semana, en el que se cumple un mes desde la finalización de la fiesta correspondiente al ejercicio 25-26.

Pero, a la vez, también empieza la actividad colectiva. Empiezan a celebrarse las exaltaciones a nivel agrupación, que cada vez más se desplazan a después de fiestas. Si a finales de marzo lo hicieron Mercat de Jesus y El Carmen, fin de semana le toca a Centro y Camins al Grau. El primero de ellos muy especial porque es la federación de las dos falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, y dos componentes de la corte, Ani Torregrosa y Martina Songel.

Así mismo, doce días antes de que llegue la "Gala de los Unos", la Federación de Ingenio y Gracia entregará este sábado los premios "Eugeni" a artistas y comisiones ganadores del primer premio de esta modalidad, tanto en mayores como en infantiles, tanto de Vaència como de Torrent y que, por cierto, están bastante repartidos. Será a las once de la mañana en la Petxina.

La Junta Central Fallera también celebra su primer acto oficial: los Balls al Carrer que celebrará sesión este domingo y el próximo, en el que será la clausura del pasado ejercicio.

Continúa San Vicente Ferrer y la Semana Santa Marinera

Por otra parte, la fiesta de San Vicente Ferrer continúa con los actos en los altares de Angel Custodio, Mercado Colon y Mocadoret. En éste precisamente, esta noche se celebra una de las "dansaes" más masivas del año en la ciudad -si no la que más después de las de la Virgen-. Desde las once de la noche, la comitiva transitará desde la plaza Lope de Vega a la Plaza de la Virgen para llevar a cabo los bailes.

Hasta la Semana Santa Marinera tiene acto este sábado , pero ya distendido: la jornada de convivencia en La Marina, que concluirá con un tardeo popular de la Orquesta La Pato.

Las comisiones de falla en la Ofrenda a San Vicente Ferrer (3/6) /

Sábado, 18 de abril

Todo el día. En la Plaza de la Sal de La Marina de València, Jornada de Convivencia de la Semana Santa Marinera. A las 16.30 h. tardeo con la Orquesta La Pato

11 h. En el Centro Cultural La Petxina, entrega de los premios Eugeni 2026 de la Federación de Fallas con Especial Ingenio y Gracia, a las comisiones de València y Torrent y a sus artistas falleros, tanto mayores como infantiles, ganadores del primer premio de Ingenio y Gracia.

11.30 h. Procesión de la Virgen de Tabacalera. Traslado a la Iglesia de San Pascual Bailón y a la salida (12.30 h.), procesión por el barrio de Exposición

19.30 h. En los salones Olympia, exaltacion de las falleras mayores de la Federación Centro

23 h. Desde la Plaza Lope de Vega a la Plaza de la Virgen, "dansà del Mocadoret", del altar vicentino del mismo nombre.

Las comisiones de falla en la Ofrenda a San Vicente Ferrer 1/6) /

Domingo, 19 de abril

Toda la mañana: En la Plaza de Manises, Balls al Carrer

Todo el día. En Blasco Ibáñez-Mestre Ripoll, Festival del libro, con intercambio de libros toda la jornada, cuentacuentos (16 h.) y taller creativo de marcapáginas (16.30 h.), mesa redonda sobre géneros de moda con Artús Sánchez, Macu Álvaro y Sandra Llopis (17 h.) y Juego linterario sobre temas valencianos con Vicent Marco (18 h.)

Desde las 11.30 h. En la Plaza de Viriato, Paellas de la Agrupación El Pilar-Sant Francesc

12 h. En el casal de Duque de Gaeta, homenaje a las falleras mayores de la Agrupación Camins al Grau