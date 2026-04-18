La Virgen "cigarrera" vuelve a salir a la calle y pide por el Valencia CF frente a Mestalla

A contraestilo, porque no es habitual que las imágenes salgan un sábado por la mañana, pero ese fue el momento en el que la Cofradía de la Virgen de Tabacaleros y Bomberos de València traspasó el umbral del edificio municipal, antigua fábrica de picadura, para salir en procesión después de muchos años de ausencia o de contacto con la realidad de su contornada. Para rogar por los trabajadores, por los fieles y ya puestos, hasta por el Valencia CF, cuyo estadio está en la demarcación y por cuya tribuna también transitaron. Se revistió como conmemoración de su 86º aniversario, pero era simplemente que en algún momento tenía que volver a salir a la calle. Y así se ha hecho, con o sin cifra «redonda».

Un día muy especial, sobre todo, para los antiguos empleados de Tabacalera, ellos y ellas y sus familias, que formaron parte del cortejo mientras los Bomberos y los Seguidores de la Virgen se encargaban de llevar la imagen, de más de 700 kilos. Y secundado por un cortejo con las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, y sus cortes de honor, comisiones de falla con relación especial con bomberos, la falladel barrio, exposicion-Micer Mascó, la corte de honor de la Virgen de los Desamparados, uniformados y concejales del PP, incluyendo el titular de Bomberos, Juan Carlos Caballero, que también cargó con la imagen.

La imagen fue trasladada primero hasta la parroquia de San Pascual Bailón, en la calle Doctor Moliner. Allí, tras la misa mayor, esta versión de la Virgen de los Desamparados recorrió su espacio natural: Artes Gráficas, Avenida de Suecia -junto al camp de Mestalla- y la demarcación de la falla Exposición-Micer Mascó hasta regresar al edificio municipal en cuyo patio interior preside el día a día. La parada frente al campo del Valencia CF era de obligado cumplimiento por lo que pueda pasar en las últimas jornadas de la temporada. Sobre todo, porque últimamente se han complicado las cosas.

La Virgen de Tabacalera recorre el barrio de la Exposición /

La procesión, con una notable presencia de concejales del gobierno municipal, supone la puesta en valor de una imagen que, en el año 2011, regresó al edificio ahora del Ayuntamiento de València y que está estrechamente vinculada a la historia de esa antigua fábrica. La imagen fue encargada en 1940 por un colectivo de trabajadoras y trabajadores de la factoría, las conocidas «cigarreras», que durante décadas mantuvieron viva su devoción como símbolo de identidad del barrio y del propio centro de trabajo. Tal como dicen los versos de los gozos, «personas trabajadoras, valientes y emprendedoras, siempre a la primera».

En 2002 llegan los Bomberos

En 2002, las trabajadoras cedieron la imagen al cuerpo municipal de Bomberos con el objetivo de que formara parte del futuro Museo de Bomberos, proyectado en el parque central de la avenida de la Plata.

Y vuelven las cuartetas: «has ampliado la plantilla que tenías / con nuevo personal que ya conocías / para tenerlos siempre delante sin peros / son de Bomberos tu fiel cuerpo».

Durante años, la Virgen ha tenido distintas ubicaciones: en un primer momento se alojó en el Museu de la Ciutat. En concreto, de 2002 a 2008, año en que comenzaron los trabajos de restauración, que tuvieron lugar en el taller «Angelitos Negros», hasta el mencionado regreso en marzo de 2011. Esa es la última vez que esta imagen patronal salió en procesión, nuevamente con parada en la iglesia de San Pascual Bailón, y que contó con la presencia de la entonces alcaldesa y el entonces arzobispo, Rita Barberá y Carlos Osoro, y que sirvió para que el Cuerpo Municipal de Bomberos celebrara su fiesta patronal, habitual siempre dentro del programa de festejos falleros.

La CGT intentó retirarla

En el año 2016, la Confederación General del Trabajo (CGT) solicitó al Ayuntamiento de València la retirada de la imagen al considerarla un «icono impropio» y que no formaba parte del conjunto histórico protegido.

La imagen es una réplica de la Virgen de los Desamparados de la Basílica, y presenta los elementos iconográficos característicos: el niño en brazos y las figuras de los santos inocentes. Cuenta además con un ajuar completo, entre el que destaca su manto de tono hueso.

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De hecho, esta imagen fue la que presidió los festejos de la ciudad durante los años 1940, 1941 y 1942, mientras la imagen original era restaurada tras los desperfectos sufridos al inicio de la Guerra Civil.