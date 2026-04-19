La Federación Fallas Centro recibe a su "trébol de cuatro hojas" el día de Exaltación y "Espurnes"

La Federación Fallas Centro es una de las Agrupaciones pioneras a la hora de celebrar la exaltación de sus falleras mayores después de fiestas. Se evita tener que cuadrar los calendarios y se da prolongación a los cargos representativos de las comisiones. Llevan décadas haciendo el acto ya entrada la primavera y en esta ocasión lo llevaron a un mes de los días grandes.

También son los que disponen de una recompensa tan antigua como la propia agrupación -que, por cierto, es una de las más antiguas y la más heterogéneas en cuando a disposición geográfica, peusto que su ámbito natural es La Roqueta-Arrancapins, pero se extiende a Patraix (Xiva-Francisco de Llano) y a Russafa (Castellón-Segorbe).

La entrega de "Espurnes"

La exaltación sirvió, por una parte, para entregar las "Espurnes", que recayeron, a título individual, en uno de sus falleros históricos, José Luis Pérez, de Giorgeta-Roig de Corella, y a título colectivo, en la Asociación Española de la Pirotecnia.

Siendo exaltación de las falleras mayores, hubo recibiemiento especial este año hacia las que, hace doce meses, estaban en el mismo lugar. Porque la Federación Centro consiguió, a través de Roqueta-Arrancapins, dos marcas muy difíciles de conseguir. Por una parte, el "trébol de cuatro hojas": cuatro elegidas en la comitiva oficial con Ani Torregrosa y Martina Songel en las cortes de honor. Pero, a la vez, doblete de falleras mayores de València, gracias a Carmen Prades (Convento Jerusalén) y Marta Mercader (Alberic-Heroi Romeu), algo que solo se había dado una vez anteriormente en la historia democrática del cargo, en 2004 en Pla del Remei-Gran Vía.

Marta y Carmen vuelven a casa: visita a las comisiones de la Federación Centro /