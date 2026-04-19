Los ninots más deteriorados del Museo Fallero son sometidos a la primera gran reforma en años

Los ninots salvados del fuego tienen un problema fundamental: no están hechos para eso. Es decir, hace años, décadas, casi un siglo, que debían haber sido quemados. Pero la costumbre de indultar uno por votación popular es la razón de ser del Museo Fallero, uno de los espacios más visitados de la ciudad. Pero que requiere que las figuras sean sometidos a procesos de restauración. Eso es lo que se acaba de hacer con una primera tanda de figuras que, a través del paso del tiempo, estaban mostrando un notable, y en ocasiones alarmante, deterioro.

Las figuras del Museo Fallero son bastante conocidas en el imaginario de la fiesta porque salen habitualmente en catálogos, fotografías o en las propias visitas que se hacen. Pero hay una intrahistoria en las mismas.

La primera y principal es que son figuras, en cierta medida, echadas a perder sobre lo que fueron en principio. Lo reflejó clara y duramente el libro «l’Indult del Foc», la gran obra sobre estas piezas artísticas. En los años noventa hubo una restauración fallida porque no solo desprendió los ninots de muchos de sus elementos primigenios, que podría entenderse por el deterioro, especialmente en las figuras de tela y caras de cera, pero también hubo una incomprensible alteración de posturas y gestos que desvirtuaron buena parte del significado de los mismos.

Ahora, el Museo ha concluido una primera fase de la actuación de limpieza y recuperación de los ninots indultats grandes e infantiles que custodia, y se prepara para iniciar la segunda, que se prevé que esté terminada el próximo verano. Con ello, culminará la actuación global de restauración, de cara a la recepción de los nuevos ninots indultats de 2026.

La cacauera de 1943, antes y después del arreglo / Archivo de Levante-EMV y Ayto Vlc

Las actuaciones han ido orientadas a garantizar la estabilización estructural de los ninots (consolidar grietas, fracturas, desprendimientos y pérdidas de soporte en cartón piedra, escayola, fibra de vidrio y poliuretano, evitando evoluciones activas de deterioro), y recuperar elementos que dejaban «cojo» el mensaje, corrección de intervenciones previas no adecuadas, como la eliminación de adhesivos inapropiados, masillados inestables y soluciones improvisadas que comprometían la estabilidad o lectura estética de las obras); y la reintegración de elementos iconográficos esenciales. Entre las piezas reformadas está el indulto de 2023 de Carlos Carsí en l’Antiga, la fallerita enferma que contempla un castillo desde casa, o históricas como la Cacauera Estraperlista de 1943, el labrador de 1959 (una crítica política hacia Madrid, asombrosamente no esquilmada por la censura, con un «llauro» insuflando riqueza a la Cibeles), la grupa de Julián Puche de 1981 o el espantapájaros de 1996 de José Lafarga, que estuvo guardado durante muchos meses en una planta baja antes de ser llevada al Museo.

El labrador de 1959 tenía el cuello muy deteriorado / Ayto Vlc

En esta primera fase se han recuperado 21 ninots entre grandes e infantiles y se han limpiado en profundidad otros 45, cubriendo todas las épocas, desde 1943 a uno tan reciente como el de 2023, con técnicas y materiales de todo tipo.

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El concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha destacado la importancia de estos trabajos de restauración y conservación, y ha explicado que tanto la colección grande como la infantil «estaban muy necesitadas de una intervención de reparación y recuperación que devolviera el máximo esplendor a los ninots para que, pese al paso del tiempo, sigan transmitiendo al público la historia que los artistas pensaron cuando lo plantaron en cada falla».