La Sección Especial de las Fallas 2027 ya está completa: tres artistas nuevos y seis renovaciones en un mercado con muy poca oferta

La Sección Especial de las Fallas 2027 ya ha completado todas sus piezas. Así ha ocurrido después de que Reino de València-Duque de Calabria haya anunciado lo que era más que previsible: que Sergio Musoles sería el encargado de plantar en la demarcación. La comisión ruzafeña ha marcado los tiempos apelando a ese protocolo -no de obligado cumplimiento- de anunciar primero la continuidad del presidente -Vicente Hércules- y después comunicar los artistas.

Con esta renovación, el mapa queda completo en un año que se antojaba difícil por los cambios producidos. Dos de ellos, por la tendencia a abandonar la máxima categoría de forma voluntaria por los artistas. Fue el caso de Paco Torres en la Plaza del Pilar y de Salva Banyuls y Néstor Ruiz en Exposición. A lo que hubo que añadir, ya en la semana de fallas, el colapso del taller de Carlos Carsí.

No era fácil encontrar un artista de garantías en un mapa artístico escaso. Tanto por los que no quieren plantar (se tocaron no pocas puertas con el "no" por respuesta) como porque se trataba de comisiones con alta exigencia. Y que se encontraban con ese problema extendido del poco interés que suscita la categoría entre los talleres con posibilidades, conscientes de que el nivel de exigencia es enorme y no garantiza necesariamente la prosperidad económica.

Sueca-Literato Azorín, todos los detalles de la falla ganadora del Ninot Indultat 2026 / Francisco Calabuig

Tres problemas resueltos

Finalmente, Exposición dio el primer paso recuperando a Toni Pérez, que es un artista que no está "quemado", pero que aparece por la categoría de forma alterna. Es un "artista-comodín", siempre dispuesto a tomar parte. De hecho, fue la primera opción también para el Pilar quien, ante este fichaje, acabó por recurriendo a Pere Baenas, un artista que hacía apenas tres años había anunciado esa renuncia por hartazgo a la Especial y que, visto lo visto, ha pasado ya el periodo de terapia.

Cuba-Literato Azorín fue muy rápida a la hora de anunciar su nuevo taller. Es la única que ha recurrido a un debut. Que no siempre es fácil porque hay artistas que, estando en disposición de plantar en Especial, y no habiéndolo hecho, no quieren meterse en esa empresa. Algo que habla, y no para bien, de los problemas de oferta que tiene la categoría emblemática.

El resto de comisiones han apelado a amarrar a sus profesionales. Sobre todo, teniendo en cuenta que, en general, estuvieron dentro de sus posibilidades. Almirante Cadarso, por ejemplo, tuvo un Paco Giner muy mejorado, por lo que se ganó la renovación tras un estreno más flojo en 2025.

El resto, Regne aparte, eran previsibles: Convento Jerusalén con David Sánchez Llongo, l'Antiga de Campanar con Josué Beitia (que está firmado también para 2028), Na Jordana con Mario Gual y Sueca-Literato Azorín con Pedro Santaeulalia. De hecho, la tendencia en la Especial, desde hace años, es la de garantizar la continuidad.