La JCF planifica la elección de la corte nuevamente en el Roig Arena pero con cambios y esperando que la factura no se dispare

Las Fallas de València volverán a tener una "super bowl" a finales de septiembre con la elección de la corte de honor. El ayuntamiento se reunirá próximamente con los responsables del Roig Arena para volver a celebrar el evento en el recinto deportivo y de eventos de nueva creación, repitiendo la experiencia del año pasado, aunque aplicando factores de corrección tanto técnicos como artísticos y de organización.

Más allá de los motivos artísticos -cómo "llenar" el escenario para que no quede vacío, cosa más interna del organismo fallero. Pero sí que hay aspectos a mejorar. Por ejemplo, donde ubicar a las candidatas para evitar que, en la lectura del veredicto, el tiempo entre que se nombra una elegida y sale al escenario se eternizaba.

El elemento clave, de cualquier modo, es la cuestión económica. El consistorio destinará la misma cantidad al evento artístico y espera el acuerdo con la sociedad explotadora del recinto para establecer las condiciones tarifarias.

El traslado al Roig Arena generó una factura mucho más abultada que la del mismo evento en la Fonteta, lo que generó debate y la esperada divergencia entre partidos políticos de gobierno y oposición. Se cuenta, se espera, se necesita, eso sí, que con un año de recorrido, la factura (qiue llegó a los 363.000 euros) se contenga y, sobre todo, que haya más entente para añadir contenidos sin disparar los gastos. El año pasado, por ejemplo, se descartó utilizar material audiovisual preparado para la ocasión porque era un gasto suplementario. En el presupuesto municipal hay ya previsión de gasto en la línea del realizado el pasado año. Fuentes municipales explicaron que, aunque aparentemente la cuenta para ese evento es mucho mayor, es una cuestión técnica, destinado a repartir otras delegaciones, no solo en la de festejos destinados al evento.

Esta es la Corte de Honor de las Fallas 2026 /

Con la construcción del Roig Arena se suscitó en seguida la posibilidad de celebrar allí la elección de la corte, algo que se confirmó tras varios meses de negociación. A pesar de que no es, plenamente, el final del camino electoral, sí que es la "gran fiesta", porque tiene carácter popular. La Telefonada y la Proclamación, el auténtico remate del proceso, no son abiertos al público general. El traslado supuso un cambio sustancial en cuanto a la necesidad de medios -traducido en lo inflado de la factura final- pero, a la vez, permitió que fueran muchas más las personas que lo presenciaron in situ (aunque, por ejemplo, la ubicación es uno de los factores sobre los que se generó debate, al ocupar el "gallinero" solo comisiones de falla). El acto, por cierto, fue uno de los primeros eventos celebrados en el Roig Arena y el primero que no era un concierto.

En el calendario de la sala no hay evento para el 26 de septiembre, fecha en la que, por lógica, tendrá lugar la fiesta. Ahora mismo tan solo hay un concierto al día siguiente, pero en la Sala Auditorio, no en la Pista Central. Previamente, a partir del 7 de septiembre, se celebrará la asamblea de presidentes que elegirá a los jurados y la posterior presentación oficial de las candidatas antes del inicio de las pruebas.