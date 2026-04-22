¡Otra falla para la Sección Especial Infantil en 2027!

Algo está pasando en la Sección Especial Infantil y es una buena noticia. Hubo un tiempo, coincidiendo con la bonanza económica de la primera década del siglo, en que se dieron cita hasta 18 participantes. Cuando llegó la crisis económica hubo una deserción masiva, bajando a cantidades mucho menores, hasta apenas ocho participantes. Por el camino se han bajado comisiones que llegaron a ser ganadoras de primer premio. Y también fueron varias de Sección Especial que tuvieron que recortar para mantener el nivel de la falla grande.

Pero en los últimos ejercicios han vuelto a sumarse nuevos participantes. Unos, nuevos; otros de regreso. Espartero, Conde Salvatierra, Almirante Cadarso... y el año pasado Joaquín Costa-Conde Altea y Blas Gámez.

En las fallas de 2027, a falta de ver cómo respiran el elenco de 2026 -no se descarta que haya alguna renuncia- habrá una nueva incorporación, que viene a refrescar el mapa. Joaquín Costa-Burriana ha anunciado su presentación en la máxima categoría. Una apuesta que supone también el estreno en la categoría de un artista que, para quienes conocen el escalafón, siempre se había cuestionado por qué no daba el salto, sabiendo que puede dominar esos volúmenes: David Ojeda. "Lo hago en el en el momento que tocaba y en un lugar que es mi casa". En la falla en que se dio a conocer, en la que consiguió su primera victoria en 2017 y en la que, salvo un pequeño paréntesis, lleva plantando desde entonces. Un artista "de la casa" con el que, tras hacer cálculos y hacer valer la gestión económica para, ahora sí, dar el salto con, según aseguró la comisión en la presentación del "salto", hacerlo con continuidad y no como flor de un día, sino buscando la continuidad en los próximos años.

La junta general confirmó el salto a la máxima categoría con Ojeda / Falla J. Costa-Burriana

Un artista con firma inconfundible

Ojeda es, sobre todo, creatividad. Posiblemente sea, dentro del elenco de artistas, uno de los que tiene un estilo más determinado y reconocible. Conocido por sus trazos a lápiz y la expresión de sus ninots, así como el uso del blanco como fondo, hacen de sus fallas una fórmula de éxito, con cinco primeros premios. Hasta ahora había hecho incursiones en Primera de la mano de otra de sus comisiones de referencia, Serranos-Plaza de los Fueros.

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Joaquín Costa-Burriana se sumará, de esta manera, a la espectacular serie de fallas de Pla del Remei-Gran Vía que plantan en la Especial infantil: Conde Salvatierra, Maestro Gozalbo, Almirante Cadarso, Císcar-Burriana, Joaquín Costa-Conde Altea y Joaquín Costa-Burriana. Estas dos fallas generarán una de las vecindades más cercanas, en cuanto a metros de separación, entre fallas de una misma categoría.