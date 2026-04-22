Desparece la Procesión de la Virgen "de segunda división" para las Fallas: ya no irán delante de los caballos

"Va a dejar de haber una Procesión de primera y otra de Segunda". Así ha descrito el concejal de Fallas, Francisco Ballester, el anuncio por parte de Arzobispado no solo de la invitación a las comisiones para participar en la procesión de la Virgen de los Desamparados, sino para anunciar que lo harán detrás de la Cruz Procesional titular. Ballester agradeció que, finalmente, se hayan integrado dentro de un único grupo.

Por lo menos, eso es lo que se ha asegurado y no es, para las Fallas, una cuestión cualquiera. De hecho, había suscitado en años anteriores no pocas quejas por lo que se consideraba una discriminación respecto al resto de participantes.

Las comisiones de falla -sus cuadros de honor- abren siempre el cortejo. Desfilan por orden de sector, que va rotando de año a año. Pero lo hacían teniendo por delante una Cruz que no era la oficial. Que era la que aparecía detrás de las falleras mayores de València y sus cortes de honor, cuando toman parte ya el resto de entidades ciudadanas (parroquias, gremios, entidades culturales, órdenes, asociaciones, otras fiestas y la corte de honor de la Virgen). Esto generó no pocas protestas en la asamblea de presidentes porque se consideraba que las comisiones eran como una procesión aparte, de menor nivel, no digna de desfilar bajo el mismo palio que el resto de colectivos.

Comisiones de falla en la Procesión de la Virgen (1/5) /

Comisiones de falla en la Procesión de la Virgen (2/5) /

Y las falleras mayores de València, a la parte final

El año pasado, las quejas se multiplicaron por una cuestión que consideraron aún más fea: al distinguirse entre las dos procesiones, desfilaron las comisiones de falla y, al acabar, la sección montada de la Policía Local, que son las que, tradicionalmente, anuncian el inicio de una procesión o, por ejemplo, de la Ofrenda de Fallas. "Primero, las Fallas; luego, los caballos" fue el lamento de la asamblea de presidentes del mes de mayo.

No fue baladí que Ballester informara, precisamente, que lo primero que se verá en el festejo será la sección equina de la Policía Local. Es decir, las Fallas no serán los que abran el camino en plan paria.

Y las falleras mayores de València, a la parte final

Con otro do: en esa comitiva oficial se incrustaban ocasionalmente falleras mayores de comisiones por invitación de otras entidades que sí que tenían derecho a desfilar tras la cruz "buena".

Esta circunstancia se ha pedido repetidamente a las autoridades eclesiásticas. Es decir, la integración de las Fallas con el resto del grupo y finalmente se ha accedido.

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La otra novedad también simbólica es que las falleras mayores de València y sus cortes de honor también se marchan a la zona "de autoridades" del cortejo. No son en esta ocasión las grandes protagonistas -la Virgen tiene su corte de honor, por ejemplo-, pero desfilarán junto con la fiesta de San Vicente Ferrer (honorable clavariesa y directiva). Hasta ahora ocurría lo mismo: eran las que cerraban la parte fallera, también fuera de la cruz "buena", mientras que otras entidades festivas lo hacían en el desfile de "primera división".